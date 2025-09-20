sábado 20 septiembre 2025
Comenzó en Santiago de Cuba Ejercicio de fiscalización al Minjus

ACN

Por Naylet Hernández Blanc

Santiago de Cuba.— Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrollan un Ejercicio de fiscalización al Ministerio de Justicia (Minjus) en el país, proceso que concluirá el 24 de octubre en la provincia de Santiago de Cuba.

En la sede de la Dirección Provincial de Justicia en esta provincia se recibió al equipo que realizará este proceso en la región oriental. 

 Daysi Bárbara López Saucedo, diputada de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y coordinadora del equipo en esta área geográfica, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias explicó que el objetivo es observar el cumplimiento de las funciones requeridas, el encargo estatal del Minjus, con apego a la legalidad.

 Para ello, dijo, se designó un equipo de diputados a nivel de país, para evaluar la amplia gama de servicios prestados a la población, como notaría, registro civil, de la propiedad y mercantil, además de la actividad de asesoramiento jurídico.

La también directora de la Empresa Provincial Servicios Legales en la provincia de Holguín precisó que las supervisiones tienen entre las prioridades, velar que se cumpla lo establecido en materia de atención a la población, a los derechos de los ciudadanos, y el intercambio con los santiagueros acerca del funcionamiento de esta institución.

El Ministerio de Justicia tiene una actividad de avanzada en todo lo relacionado con transformación digital, pero en medio de la compleja situación energética se ha atrasado la meta, por eso, precisó López Saucedo, la incorporación de la digitalización en algunos trámites legales, que ya en otras provincias se implementan, será otro de los objetivos de esta fiscalización, en aras de aprovechar las bondades de las tecnologías, de acceder y acercar los servicios a la población de una manera más desarrollada y moderna.

En Santiago de Cuba este ejercicio evaluará el cumplimiento de las funciones requeridas por cada área apegado a la legalidad, y permitirá realizar las recomendaciones y las sugerencias necesarias para perfeccionar la actividad de este órgano jurídico como sugerencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…