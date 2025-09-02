Colocan domo a nuevo tanque en Base de Supertanqueros de Matanzas

En un procedimiento de alto nivel de precisión, que duró poco más de 30 minutos, brigadas de profesionales chinos llevaron a cabo hoy el montaje del domo correspondiente al nuevo tanque de combustible 49-1, el primero de cuatro que actualmente se construyen en la Base de Supertanqueros, en la zona industrial de Matanzas.

Héctor Clark Silot, jefe técnico de la Dirección Integrada de Proyecto (DIP) de Supertanqueros en Matanzas, explicó que el procedimiento constituye un hito si se toma en cuenta el corto tiempo transcurrido, desde el inicio de los trabajos en marzo último, hasta la colocación este lunes de la cubierta de aluminio, de 74 metros de diámetro y 68 toneladas de peso.

Ahora el 49-1, con capacidad para almacenar hasta 50 mil metros cúbicos de combustible, proseguirá su etapa constructiva con la ubicación de registros, de sistemas de enfriamiento y contra incendios, las partes automática y eléctrica, además de la prueba hidráulica para comprobar la hermeticidad del depósito, el tratamiento anticorrosivo, la pintura exterior y el montaje de las tuberías tecnológicas, ahondó el especialista.

Clark Silot apuntó también que la funcionalidad del tanque dependerá en gran medida de la terminación de otros tres, 86, 87 y 88, que gracias al esfuerzo de trabajadores de Cuba y China ya exhiben adelantos en la llamada zona industrial de esta ciudad, y deben concluirse en el venidero años 2026.

La construcción de estos cuatro nuevos depósitos persigue como fin recuperar las capacidades de almacenamiento, estimadas en un total de 200 mil metros cúbicos, luego de las pérdidas ocasionadas por el incendio de grandes proporciones, registrado en el sitio en agosto de 2022.

Recientemente, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Primer Ministro, constató los avances en las obras de la Base de Supertanqueros y destacó el esfuerzo que se hace para cumplir con los requerimientos materiales, en un contexto signado por la crisis energética en la Isla.