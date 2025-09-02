Sufre quemaduras operador de «Renté» por fuga de vapor durante arranque de la unidad No.5

El pasado domingo 31 de agosto, alrededor de las 21:30 horas, en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales «Renté», se produjo un accidente laboral cuando una tubería de vapor presentó fallas durante el arranque y sincronización de la unidad de generación No. 5.

Como consecuencia, resultó lesionado el operador de turbina Carlos Rafael López Ibarra, de 33 años de edad, quien sufrió quemaduras tras la liberación repentina de vapor a altas temperaturas.

El trabajador fue atendido de forma inmediata por el equipo médico de la planta y trasladado al Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, donde permanece hospitalizado. Según informó el doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, director general de Salud Pública en la provincia, el paciente se encuentra en estado crítico extremo con pronóstico reservado, estable en estos momentos. Presenta quemaduras en el 89 % de la superficie corporal. Está consciente, ventilándose espontáneamente, alimentándose por vía oral. Con todos los medicamentos e insumos asegurados.

Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Santiago de Cuba, y Manuel Falcón Hernández, gobernador, visitaron al joven López Ibarra en el hospital y se interesaron por la atención que reciben él y sus acompañantes. Asimismo, las autoridades de la planta mantienen la colaboración con los familiares del trabajador lesionado.

De acuerdo con información ofrecida por el ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo, se activaron los protocolos de seguridad y se evalúan las causas exactas de la falla en la infraestructura de vapor.