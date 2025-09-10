Cienfuegos gana el título en la Liga Nacional de futsal

SIn duda un emocionante partido se disfrutó en la sala polivalente alejandro Urgellés en la discusión por el título entre las selecciones DE Santiago de Cuba y Cienfuegos.

Con marcador de 2 goles por uno a favor de los Marineros, todos protagonistas de las dianas Yadier Reynaldo Sosa marcó al 4 y cometió autogol al 10. Para afianzar la sonrisa el refuerzo Alejandro San Martín fue más rápido al 33.

En el juego por el bronce el conjunto de ciego de Ávila fue mucho más oportuno y logró la victoria ante industriales, para quedarse entre los 3 mejores del país y demostrar el excelente trabajo en la provincia a pesar de la renovación que sufrió el elenco para este evento. Los goles fueron a la cuenta de Yoandri Morrel al 12, Jenny Echarte al 28 y Kendry Tamayo 38. Por Industriales marcó Daniel Wilson al 6.

En el cuadro de honor por los de casa Livan Marcané y Omar Hechavarría resultaron mejor portero y líder goleador respectivamente.

El atletas más destacado y el mejor entrenador quedaron Frank Oramas y Daniel Hernández respectivamente de Cienfuegos.

La Comisión Nacional y provincial del deporte premio a dos entrenadores con años dedicados el deporte Osmel Rubio y Luis Enrique Perdomo.

La Liga Nacional de Futsal llega a su fin, con un nuevo campeón coronado y muchas experiencias positivas.