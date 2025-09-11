Adoptan medidas para mantener vitalidad de los servicios en Songo La-Maya tras desconexión del SEN

Tras reportarse la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en la mañana de este miércoles, se activó el Grupo temporal de trabajo de Songo-La Maya, para atender esta situación de contingencia.

Dirigida por Eider Tamayo Castillo, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio, en la reunión se puntualizaron las medidas inmediatas para mantener la vitalidad de los servicios a la población.

En el encuentro se precisó que el proceso docente educativo se mantiene con normalidad en todas las escuelas del municipio y se aseguran las condiciones necesarias para la estancia de los alumnos en los centros internos. El círculo infantil también mantiene sus puertas abiertas en los horarios habituales para recibir a sus infantes.

Se chequearon los indicadores principales del sector de la salud y se puntualizó la disponibilidad de combustible en los grupos electrógenos de las instituciones sanitarias. El policlínico de La Maya recibirá energía eléctrica desde el emplazamiento ubicado en Belleza, que también dará suministro eléctrico a algunos hogares del poblado cabecera.

El Hogar de ancianos de Los Reynaldo, las casas maternas, los centros del Sistema de Atención a las Familias y unidades gastronómicas tienen abastecimiento y las condiciones imprescindibles para su funcionamiento y ofrecer servicios al pueblo en los 16 consejos populares.

Al concluir la reunión del Grupo temporal de trabajo, el Secretario del Partido en el territorio, junto a José Ángel Torres, Presidente en funciones de la Asamblea del Poder Popular visitaron el Hospital Municipal Roberto Infante Pascual. En ese centro médico llegaron hasta la Sala de hemodiálisis para conocer los aseguramientos necesarios para brindar ese vital servicio.

En el hospital hay agua suficiente para esta contingencia energética, está asegurado el respaldo energético para hemodiálisis, sala de terapia intensiva y el resto de los servicios asistenciales. Hasta la sede del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) también llegaron las autoridades para comprobar la disponibilidad del transporte sanitario y buscar soluciones para las ambulancias que hoy están en parada técnica por roturas.

Hasta el Hogar materno 8 de Marzo también llegaron los máximos dirigentes de Songo La Maya para conocer la situación del centro para atender a las embarazadas. Está asegurada la alimentación y las vías para su cocción, así como el agua y las velas para la iluminación. En estos momentos hay 19 camas cubiertas, de las 35 con que cuenta la instalación.

El Grupo temporal de trabajo se mantiene trabajando en el municipio para asegurar la vitalidad de los servicios básicos que se ofrecen a la población. Los presidentes de los 16 consejos populares también tienen activos sus grupos de trabajo comunitario y las organizaciones de masas para atender las necesidades inmediatas de los habitantes de sus demarcaciones.