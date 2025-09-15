Avispas ganan subserie con nocaut sobre Vegueros 

Santiago de Cuba.— Las Avispas de Santiago de Cuba vencieron por nocaut a los Vegueros de Pinar del Río 12-1 en el cierre de la subserie entre ambas novenas, disputada en el estadio Guillermón Moncada, de esta ciudad.

Con este resultado, los santiagueros se agenciaron el triunfo en el compromiso particular, superando el revés por supernocaut sufrido el martes.

Por Santiago de Cuba, Francisco Martínez, quinto en la tanda, se destacó con seis de las 12 carreras impulsadas por su equipo.

«He madurado mucho en la caja de bateo, soy un bateador de paciencia, pero ahora selecciono mejor el lanzamiento para hacer buen contacto y las cosas están saliendo», declaró Martínez a la Agencia Cubana de Noticias.

El jardinero, que bateó de 5-3, con tres anotadas, un doble y dos jonrones, añadió que el equipo está muy unido, cada uno sabe su rol y todos van por el mismo objetivo de incluirse en la postemporada.

Por su parte, el derecho José Miguel González se apuntó su primer éxito de la temporada como abridor, al trabajar cinco entradas con siete jits, dos boletos y tres ponches, limitando a los occidentales a una sola anotación.

Estoy muy feliz por esta victoria, me mantuve siempre concentrado en mi trabajo y cumplí las indicaciones de mi entrenador Ormari Romero, expresó González.

El novato añadió que, aunque lanzó como relevista en la primera subserie, tenía la energía suficiente para iniciar encuentros, tal como estaba previsto.

«Pinar es un gran equipo, ganar me da más confianza para seguir asumiendo las responsabilidades que el cuerpo de dirección me indique en el staff», concluyó.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Eddy Cajigal suma ocho victorias (seis de ellas por la vía del nocaut) con dos derrotas, mientras Pinar del Río tiene récord de 4-6.

Esta semana, las Avispas de Santiago de Cuba visitarán a los Indios de Guantánamo en el estadio Nguyen Van Troi, mientras los Vegueros recibirán a los Cazadores de Artemisa en el Capitán San Luis.