viernes 08 agosto 2025
Primer ministro palestino denuncia estrategia bélica de Israel

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Ramala, 8 ago.— El gobierno israelí emplea hoy todos los medios a su alcance para impedir el establecimiento de nuestro estado independiente en la Franja de Gaza y Cisjordania, denunció el primer ministro «No dejaremos solo a nuestro pueblo en Gaza. Reconstruiremos Gaza y estableceremos el Estado», aseguró el funcionario al intervenir en una oración especial por ese territorio en la Iglesia Evangélica Luterana de la Esperanza, en la gobernación de Ramala.

Todo allí está en la mira del Ejército invasor, incluidos iglesias, mezquitas, escuelas, hospitales, niños y mujeres, afirmó Mustafa, según reseñó la agencia oficial de noticias Wafa.

El jefe de gobierno señaló que también Cisjordania y Jerusalén Este están bajo fuego de las tropas israelíes.

Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y emprendamos la reconstrucción de Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos otros países, expresó.

El primer ministro consideró que esta es una batalla entre «el bien y el mal, la ocupación y la libertad, la destrucción y la construcción».

Asimismo, resaltó el creciente respaldo internacional a la causa palestina ante la nueva agresión israelí.

Pese a las duras condiciones, a la ocupación y al hambre, nuestro pueblo resurgirá, subrayó.

