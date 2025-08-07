Fidel Castro bebió té de coca por Bolivia

La Habana, 7 ago.— Desde un balcón del hotel Plaza en La Paz, el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, bebió té de la hoja de coca en defensa del equipo de fútbol de Bolivia, recuerdan hoy.

El gesto del estadista cubano mostraba así solidaridad con la multitud que le daba la bienvenida, por primera vez, en Bolivia, el 5 de agosto de 1993, en un contexto marcado por el enojo nacional que produjo la sanción de la FIFA contra un jugador del once andino.

Según el periodista Ovidio Cabrera, en el libro Privilegiados del tiempo -presentado aquí recientemente por el cumpleaños 99 de Fidel Castro, este 13 de agosto- el jefe de la Revolución Cubana estaba al tanto del motivo por el que, entre los vítores de bienvenida, sus simpatizantes coreaban también: “Coca no es cocaína”.

Días antes, la selección boliviana había derrotado 2-0 a Brasil en La Paz, en un histórico triunfo empañado luego por una comunicación del organismo deportivo mundial notificando que el dorsal 4, Miguel Ángel Rimba Alvis, había dado positivo al consumo de cocaína en el control antidoping.

Avanzaba la tarde del 5 de agosto de 1993, cuando el jefe de Estado antillano –invitado por el mandatario boliviano, recién electo en el cargo, Gonzalo Sánchez- salió al balcón del Plaza y alzó una taza de té de hoja de coca y libó su contenido ante la vista de todos, asegura el cronista.

El estadista cubano “desarrolló ese genial recurso que surtiría un extraordinario efecto en aquellas personas, y que los medios de prensa de aquel país y en Latinoamérica reprodujeron”, afirma Cabrera en el citado texto.

Aquella masa humana al ver a Fidel Castro tomando té de coca, multiplicó sus gritos y consignas y no se cansaba de pronunciar el nombre del líder del país caribeño y mundial, recuerda el periodista, creador y fundador de los servicios informativos de la Televisión Cubana.

Fue una muestra de solidaridad con el pueblo boliviano y en contra de la maniobra que querían hacerle en el juego de fútbol; con este se había producido, una vez más, un hecho inédito en la historia de los pueblos de Bolivia y Cuba, remarca Cabrera, también fundador de Telesur.

Un informe técnico de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) demostró, con pruebas fehacientes, que el defensor boliviano había tomado un digestivo trimate (infusión de anís, manzanilla y hoja de coca), lo cual no era considerado una droga en el país andino.

Las evidencias mostradas por la FBF resultaron suficientes para que el 6 de agosto de 1993 la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) levantara la suspensión de toda actividad futbolística a nivel nacional e internacional impuesta antes a Rimba.