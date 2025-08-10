Dayanis y Miguel Alejandro afinaron puntería en el debut

Asunción.— A pesar de los retos enfrentados, la cubana Dayanis Montero pasó con buena nota su primer examen en el evento de skeet, durante el inicio del tiro deportivo de los II Juegos Panamericanos Júnior, con sede en esta ciudad, y ocupa de momento el sexto lugar de la clasificatoria con 39 puntos.

La jovencita mayabequense acumuló 39 unidades para anclar de momento en el sexto puesto de la clasificación, ratificando así que está dispuesta a aprovechar al máximo la oportunidad de montarse “en el último tren” de este evento, gracias a una invitación de la federación continental.

«Me tocó ser la primera en disparar… y con este frío no sabía si lo iba a hacer bien», comentó sin muestras de nerviosismo, aunque lleva apenas seis meses vinculada a este deporte, cuando apenas soñaba con representar a su patria en una cita multideportiva.

Su primera serie no resultó como esperaba -solo 11 de los 25 puntos posibles-, pero supo reponerse. Mejor “adaptada” al escenario, logró llegar a 16 en la segunda serie, para así igualar su récord personal.

Una tirada de cierre con 12 rayas redondeó la cosecha con la que este domingo encarará los 50 platos que pondrán el punto final al tramo preliminar.

Más satisfecho que su pupila que sonrisa Daniel Hernández, quien desde su puesto de estratega esperaba series entre 12 y 13 puntos, tomando en cuenta todas las dificultades posibles.

A ellas se impuso Dayanis, al punto de vaticinar que su cierre en las preliminares será mucho mejor.

También el “frío” hizo mella en Miguel Alejandro Hernández cuyas tiradas de 15,18 y 19 le alcanzaron para totalizar 59 unidades, válidas para situarse por ahora en el séptimo escalón.

Ambos cubanos aspiran a terminar la etapa entre los seis mejores, y parece un sueño alcanzable. Para lograrlo pretenden sacar lo mejor de su talento…

«Vamos a salir más concentrados, a mejorar con cada disparo y cualquier cosa puede parar», aseguró Miguel Alejandro.

Entre los hombres lidera el chileno Raimundo Roche, dueño de 72 rayas, mientras por las muchachas la guatemalteca Emily Padilla llegó a 70 para marcar el paso.

A las finales del skeet se sumarán este domingo las pruebas de las pistolas de aire a 10 metros para cada sexo, en las que los cubanos Adianet López, Melany Abreus y Carlos Javier Herrera intentarán aparecer entre los ocho candidato finales a conquistar medallas.