Crece cifra de muertos por hambre y desnutrición en Gaza

Ramala, 10 ago.— Al menos 217 palestinos, incluidos 100 niños, murieron por hambre y desnutrición en la Franja de Gaza como consecuencia del bloqueo israelí, denunciaron hoy fuentes médicas.

Los hospitales del territorio registraron en las últimas 24 horas cinco decesos por esa causa, entre ellos dos menores de edad, precisó la agencia oficial de noticias palestina (Wafa).

La crisis humanitaria allí continúa empeorando debido al asedio y a la escasez de alimentos y suministros médicos, advirtió.

En medio de este panorama, ocho ciudadanos fueron asesinadas este domingo en ataques israelíes contra diversas zonas del enclave costero, bajo fuego desde octubre de 2023.

Según Wafa, cuatro perdieron la vida tras un bombardeo de un dron en la sureña ciudad de Khan Yunis y dos más por disparos de soldados cerca del llamado eje de Netzarim.

Varios ciudadanos que esperaban ayuda también murieron y numerosos resultaron heridos por el fuego israelí en el sur de Khan Yunis, detalló.

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la campaña bélica israelí contra la Franja, hace 22 meses, más de 61 mil palestinos perdieron la vida allí y casi 153 mil sufrieron lesiones.