domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Crece cifra de muertos por hambre y desnutrición en Gaza

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Ramala, 10 ago.— Al menos 217 palestinos, incluidos 100 niños, murieron por hambre y desnutrición en la Franja de Gaza como consecuencia del bloqueo israelí, denunciaron hoy fuentes médicas.

Los hospitales del territorio registraron en las últimas 24 horas cinco decesos por esa causa, entre ellos dos menores de edad, precisó la agencia oficial de noticias palestina (Wafa).

La crisis humanitaria allí continúa empeorando debido al asedio y a la escasez de alimentos y suministros médicos, advirtió.

En medio de este panorama, ocho ciudadanos fueron asesinadas este domingo en ataques israelíes contra diversas zonas del enclave costero, bajo fuego desde octubre de 2023.

Según Wafa, cuatro perdieron la vida tras un bombardeo de un dron en la sureña ciudad de Khan Yunis y dos más por disparos de soldados cerca del llamado eje de Netzarim.

Varios ciudadanos que esperaban ayuda también murieron y numerosos resultaron heridos por el fuego israelí en el sur de Khan Yunis, detalló.

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la campaña bélica israelí contra la Franja, hace 22 meses, más de 61 mil palestinos perdieron la vida allí y casi 153 mil sufrieron lesiones.

Destacadas
Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…