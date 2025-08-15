Convocan a concurso fotográfico «Un instante con Fidel»

La Habana.— Como parte de la jornada de celebraciones por el centenario del natalicio de Fidel Castro (1926-2016), la Casa Editorial Verde Olivo convocó al concurso fotográfico «Un instante con Fidel», en ocasión también del cumpleaños 99 del Comandante en Jefe, este 13 de agosto.

Con el objetivo de rescatar y compartir imágenes que reflejen la relación, homenaje y legado del Comandante en Jefe, la convocatoria está destinada a toda la población cubana y personal activo o retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Según las bases del concurso, los participantes podrán enviar hasta tres fotos digitales (JPG o PNG) originales, sin marcas de agua ni otros detalles que afecten la calidad o visibilidad de las imágenes, que deberán, además, acompañar con una breve descripción o texto (máximo 150 palabras).

Las inscripciones y propuestas fotograficas serán recibidas a través de los correos oficiales de Verde Olivo: pvolivo@unicom.co.cu y digitalverdeolivo@gmail.com

El 13 de agosto de 2026 concluirá la recepción, con un primer corte donde se elegirán 50 fotografías para una exposición en la XXXIV Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista para desarrollarse del 12 al 22 de febrero del próximo año.

Para el gran cierre, un jurado especializado en fotografía y memoria histórica seleccionará 100 fotografías ganadoras, que serán exhibidas en una muestra especial organizada por la Casa Editorial Verde Olivo.

Las fotografías participantes podrán ser utilizadas por la Casa Editorial para exposiciones, publicaciones y promoción del concurso, sin fines comerciales, y siempre respetando la autoría y permisos correspondientes para la publicación de las imágenes.