Pitcheo de las Avispas combina experiencia y juventud

Por Bryan Mut Martínez (colaborador)

Santiago de Cuba.— Una combinación de juventud y experiencia conforma el cuerpo de lanzadores de las Avispas santiagueras para la venidera LXIV Serie Nacional de Béisbol.

Ormari Romero Turcás, encargado de guiar al grupo de serpentineros de la nave rojinegra, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que el staff incluye dos figuras establecidas, con una trayectoria consolidada, y jóvenes con buenas condiciones y brazos fuertes.

Refirió que basaron la preparación en lo físico, con la ayuda del profesor Felipe Diez Sire, los aspectos técnicos-tácticos y a la par lanzando en partidos de control.

Este sistema de trabajo arrojó buenos resultados, pues es la primera vez que este grueso de serpentineros se somete a este régimen y los jóvenes lo asimilaron muy bien, detalló Romero.

El campeón olímpico de Atenas 2004 aseguró que contar con el regreso de Osmeidi García y José Carlos Barbosa da una garantía ahora en el bullpen, pues ellos vienen de estar cerca de tres temporadas sin lanzar como secuela de lesiones y trabajaron, de manera individual, con ambos y serán de los principales nombres en el pitcheo de relevo.

Destacó la presencia de tres zurdos en el staff (Osmeidis García, Jaime Pelegrin y Luis Despaigne), pues el año pasado solo contaron con uno y eso les permitirá emplearlos en situaciones específicas para resolver problemas.

Hasta ahora tenemos una rotación de cinco abridores con Osvaldo Acuña, Wilber Reyna, José González, Kevin Corneux y Luis Despaigne, significó.

En cuanto a Danny Betancourt acotó que a su regreso de España se incorporaría como abridor.

Alberto Bisset trabajará como preparador, lanzando en el séptimo y octavo inning, una función en la que Romero espera mejores resultados.

La misión de cerrar los encuentros recaerá en los brazos de Isdenis Núñez y Eider Pérez, lanzadores con rectas superiores a las 90 millas.

Según dijo, este año como estrategia tenemos pensado que los abridores lancen cuando más seis entradas, pues tenemos roles definidos y con los jóvenes hay relevo.

El pitcheo debe mejorar con respecto al año anterior y en la medida que avance el torneo, las nuevas generaciones ganarán más en confianza y los resultados saldrán porque hemos entrenado para eso, concluyó Romero.