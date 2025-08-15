viernes 15 agosto 2025
Comienza proceso de reparación de coches averiados tras accidente ferroviario

Tras el reciente descarrilamiento del tren extra 14 en su ruta Guantánamo-La Habana, se ha iniciado el proceso integral de recuperación y mantenimiento de los siete coches afectados por el incidente.

Estas unidades se encuentran actualmente en las instalaciones del taller ferroviario Francisco Vega Sánchez, en Luyanó, La Habana, donde serán sometidas a evaluaciones y reparaciones exhaustivas.

Según indicó Rutas Nacionales en su página en Facebook, el trabajo en el taller se centrará en una revisión profunda y meticulosa de cada coche.

Esta inspección técnica abarcará componentes críticos para la seguridad operativa, incluyendo los platos de freno, el estado de las ruedas, el funcionamiento de los sensores y la integridad de los tanques.

