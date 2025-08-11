Colectivos en Chile continuarán envío de equipos médicos a Cuba

Santiago de Chile, 11 ago.— Colectivos y organizaciones solidarias en Chile preparan hoy un evento familiar y artístico con el objetivo de recaudar fondos para el envío de equipos e insumos médicos a Cuba, país que sufre el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El encuentro tendrá lugar el 4 de octubre en esta capital e incluirá la presentación de solistas y grupos musicales, juegos para niños y una oferta gastronómica, según lo dieron a conocer sus organizadores en una reunión en la comuna de San Miguel.

Esta es una actividad que se viene preparando desde hace mucho tiempo y esperamos contar con la participación de agrupaciones no solo de la Región Metropolitana, sino de otras partes del país, dijo a Prensa Latina Carmen Gloria Quesada.

“Un abrazo por Cuba” es el nombre del evento, cuyos fondos serán destinados a la compra de equipos y repuestos para el hospital Miguel Enríquez, de La Habana, precisó Lucy Tellería.

Durante la reunión preparatoria, efectuada este fin de semana, los participantes establecieron contacto por videoconferencia con el director de ese centro, Pedro Antonio Rosales, quien agradeció a Chile la ayuda y recordó los lazos que unen a los dos pueblos.

El hospital clínico quirúrgico lleva el nombre del médico y político chileno Miguel Enríquez (1944-1974), fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante el pasado año, el Colectivo Internacionalista, integrante del Movimiento de Solidaridad con Cuba, organizó una campaña que permitió la compra de una moderna torre de cirugía mínimamente invasiva para el hospital Diez de octubre.

Flor Araneda, del colectivo Siboney, recordó que Cuba ha sido un país muy solidario con todos los pueblos del mundo, entre ellos Chile, y hoy está pasando momentos difíciles producto del bloqueo de Estados Unidos, el cual se ha recrudecido con la administración de Donald Trump.

Araneda señaló que el próximo día 13 se cumplen 99 años del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de una revolución que logró irradiar al resto de América Latina y el mundo.

El evento de apoyo a la isla es organizado por alrededor de una veintena de agrupaciones, entre ellas el Colectivo Internacionalista, La Olla Común de Pedro Aguirre Cerda, la Asamblea Territorial El Manzano, Siboney, Dos de Diciembre y el Instituto Chileno Cubano de Cultura José Martí.

También figuran la Asociación Cultural Raíces Cubanas, egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, la asociación de madres y padres de la ELAM, la Célula del Partido Comunista María Isabel Espinoza, La Martí de Concepción, Café Brasil y el colectivo de Villa Sur, entre otros.