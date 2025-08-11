lunes 11 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Colectivos en Chile continuarán envío de equipos médicos a Cuba

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Santiago de Chile, 11 ago.— Colectivos y organizaciones solidarias en Chile preparan hoy un evento familiar y artístico con el objetivo de recaudar fondos para el envío de equipos e insumos médicos a Cuba, país que sufre el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El encuentro tendrá lugar el 4 de octubre en esta capital e incluirá la presentación de solistas y grupos musicales, juegos para niños y una oferta gastronómica, según lo dieron a conocer sus organizadores en una reunión en la comuna de San Miguel.

Esta es una actividad que se viene preparando desde hace mucho tiempo y esperamos contar con la participación de agrupaciones no solo de la Región Metropolitana, sino de otras partes del país, dijo a Prensa Latina Carmen Gloria Quesada.

“Un abrazo por Cuba” es el nombre del evento, cuyos fondos serán destinados a la compra de equipos y repuestos para el hospital Miguel Enríquez, de La Habana, precisó Lucy Tellería.

Durante la reunión preparatoria, efectuada este fin de semana, los participantes establecieron contacto por videoconferencia con el director de ese centro, Pedro Antonio Rosales, quien agradeció a Chile la ayuda y recordó los lazos que unen a los dos pueblos.

El hospital clínico quirúrgico lleva el nombre del médico y político chileno Miguel Enríquez (1944-1974), fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante el pasado año, el Colectivo Internacionalista, integrante del Movimiento de Solidaridad con Cuba, organizó una campaña que permitió la compra de una moderna torre de cirugía mínimamente invasiva para el hospital Diez de octubre.

Flor Araneda, del colectivo Siboney, recordó que Cuba ha sido un país muy solidario con todos los pueblos del mundo, entre ellos Chile, y hoy está pasando momentos difíciles producto del bloqueo de Estados Unidos, el cual se ha recrudecido con la administración de Donald Trump.

Araneda señaló que el próximo día 13 se cumplen 99 años del natalicio de Fidel Castro, líder histórico de una revolución que logró irradiar al resto de América Latina y el mundo.

El evento de apoyo a la isla es organizado por alrededor de una veintena de agrupaciones, entre ellas el Colectivo Internacionalista, La Olla Común de Pedro Aguirre Cerda, la Asamblea Territorial El Manzano, Siboney, Dos de Diciembre y el Instituto Chileno Cubano de Cultura José Martí.

También figuran la Asociación Cultural Raíces Cubanas, egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, la asociación de madres y padres de la ELAM, la Célula del Partido Comunista María Isabel Espinoza, La Martí de Concepción, Café Brasil y el colectivo de Villa Sur, entre otros.

Destacadas
Un Halo de Esperanza para pacientes pediátricos en Contramaestre
Regresó a Cuba presidente Díaz-Canel tras visita oficial a Rusia
Llaman en Chile a la unidad para derrotar a la derecha en elecciones
Gaza se muere de sed

Gaza se muere de sed

11 mayo, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…