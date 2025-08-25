lunes 25 agosto 2025
Canciller de Cuba destaca legado de Yasser Arafat

La Habana.— El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó el legado del líder palestino Yasser Arafat (1929-2004), con motivo del aniversario 96 de su natalicio.

El canciller resaltó en la red social X que la lucha incansable de Arafat por los derechos inalienables de los palestinos permanece más vigente que nunca.

“Honramos su amistad inquebrantable con Cuba y Fidel (Castro)”, subrayó Rodríguez en la plataforma.

Yasser Arafat fue el primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y encabezó la lucha para exigir el derecho a la autodeterminación de ese pueblo.

En 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz por su participación en las negociaciones desarrolladas en Oslo, Noruega, un año antes, para la liberación de Palestina y ofrecer una solución permanente en el conflicto palestino-israelí.

Su muerte, a la edad de 74 años, tuvo lugar en un hospital cercano a París, tras dos semanas cargadas de misterios y sospechas de envenenamiento.

