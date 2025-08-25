Turismo y tradición: Plaza América acogerá Varadero Gourmet 2025

La Habana.— A lo largo de sus 15 ediciones, el Festival Internacional Varadero Gourmet ha tenido como premisa el mejoramiento de la calidad de los servicios gastronómicos, y ha empleado como sede principal para ello al Centro de Convenciones Plaza América, ubicado en el balneario más famoso de la mayor de las Antillas.

Zulema Afá Tomlinson, directora de esa entidad, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la venidera edición del evento, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre próximo, buscará acercarse a la cocina fusión en el archipiélago.

A propósito, señaló que en la gastronomía cubana convergen otras culturas como la española, la china y las provenientes del Caribe insular.

La cita contará este año con más de 30 expositores y mantendrá los concursos y actividades habituales, sumados al I Taller Internacional de Franquicias, entre las que figuran por la parte cubana El Gato Tuerto, el Bar Floridita y La Bodeguita del Medio, argumentó.

Dos de esas instalaciones se encuentran en Varadero, y de esa manera los participantes podrán apreciar cómo resplandecen, funcionan y le otorgan vitalidad al destino, agregó.

Afá Tomlinson destacó que además de las bondades de Plaza América como centro de convenciones, quienes asistan podrán establecer conexiones con otros atractivos del balneario y disfrutar de diferentes actividades.

Resaltó que a lo largo de los 28 años del centro se han realizado alrededor de cuatro ferias de turismo, eventos culturales, de agroecología, medicina, ingeniería, arquitectura y múltiples esferas.

Por su parte, el XV Festival Internacional Varadero Gourmet “Sabores sin fronteras. La magia de la cocina fusión con alma cubana” fomentará el desarrollo académico de profesionales del sector basado en la fusión del acervo culinario foráneo y la gastronomía cubana, contribuirá al intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios y profesionales, y generará alianzas entre proveedores y expositores turísticos en función de la calidad y la sostenibilidad de las ofertas.