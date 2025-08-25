Avanza en Contramaestre siembra de primavera

Campaña de siembra de primavera en Contramaestre avanza a pesar de obstáculos

22 de agosto de 2025 – por Ricardo Chacón Rubio

Sin perder tiempo en lamentaciones los agrícolas del municipio Contramaestre se han enfrentado a las dificultades climáticas y la escasés de recursos en la campaña de siembra de primavera que casi termina. Ello ha propiciado que los planes se vayan materializando, garantizando así importantes volúmenes de alimentos para los últimos meses del año.

Bajo el concepto de aprovechar cada jornada, la esporádica lluvia y los escasos recursos con que se cuenta, los agricultores contramaestrenses han protagonizado una retadora capaña de siembra de primavera, donde el clima no ha jugado en su favor con un régimen de precipitaciones cada vez más irregular.

Especialistas de la delegación municipal de la agricultura aseguran que luego de un inicio comprometido con varias cosechas malogradas, especialmente de maiz, debido a la escasés de precipitaciones, se ha logrado recuperar el ritmo y en la actualidad el municipio se encamina favorablemente hacia las más de 17 mil hectáreas planficadas a plantar en el periodo.

El compromiso de los obreros de la Empresa Agropecuaria Laguna Blanca asciente las siete mil novecientas hectareas a sembrar mientras en la Agroindustrial América Libre el plan supera las ocho mil quinientas, acumulado entre ellas las mayores cifras del compromiso municipal.

Entre las principales acciones se ha potenciado la plantación de los cultivos rústicos y de ciclo corto. El programa del plátano ha recibido un importante impulso con la puesta en marcha de un parque térmico, en el que se ha dinamizado la producción acelerada de semillas.

Los agrícolas de Contramaestre han potenciado el uso de bio-productos, la tracción animal y la utilización óptima de los bajos niveles de combustibles asignados.

La campaña de primavera en este territorio santiaguero no está a la suerte, hay mucho empeño y sacrificio para hacerla posible y con ella garantizar el alimento de los próximos meses.