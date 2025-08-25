lunes 25 agosto 2025
Más de dos millones de estudiantes dominicanos convocados a las aulas

Santo Domingo, 25 ago.— Más de dos millones de estudiantes, junto a docentes y personal administrativo, están convocados hoy a las aulas en la República Dominicana para el inicio del curso escolar 2025-2026.

El Ministerio de Educación informó que este lunes tendrán lugar actos simultáneos en los 122 distritos escolares, y aseguró que existen las condiciones para que los alumnos, de todos los niveles, reciban una educación con calidad.

El acto central tendrá lugar en el centro educativo Casandra Damirón, en Santo Domingo Este, donde el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, darán inicio al nuevo ciclo académico.

De forma paralela, la vicepresidenta Raquel Peña encabezará el acto de apertura en la escuela primaria María Secundina Torres, en la provincia Santiago de los Caballeros.

Además, ministros, legisladores y directores de instituciones públicas participarán en actividades en distintas regionales educativas, puntualizó el Ministerio.

