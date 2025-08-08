Aniversario 70 del 1er manifiesto del 26 de Julio

El 7 de julio de 1955, víspera de partir hacia el exilio forzoso en Méjico, el Doctor Fidel Castro había dejado claro que cerradas todas las puertas para la lucha cívica, no quedaba más solución que la del 68 y el 95, es decir, la lucha armada contra el régimen tiránico de Fulgencio Batista que evidentemente tenía intenciones de mantenerse en el poder por muchos años.

Ya en Méjico, Fidel junto a Raúl Castro, Juan Manuel Márquez y otros combatientes del Moncada, se dieron a la tarea de poner en práctica la nueva estrategia de lucha contra la tiranía, que sería dirigida por el Movimiento 26 de Julio, organización revolucionaria que se había constituido el 12 de julio en La Habana, después de la salida de los moncadistas del presidio.

Es en ese sentido, que el 8 de agosto de 1955, hace hoy 70 años se publicó en México el Manifiesto Número UNO del 26 de Julio, donde Fidel hace un llamado a la Revolución y un ataque frontal a la camarilla que pisoteaba el honor de la nación.

En el Manifiesto se evidenció una vez más la confianza infinita y fortaleza en las masas populares y la necesidad de que al Movimiento 26 de Julio se incorporaran “jóvenes y viejos, hombres y mujeres, obreros y campesinos, estudiantes y profesionales, porque no se trata de un partido político más, sin una organización revolucionaria a todo el que esté dispuesto a luchar por la democracia y la justicia social”

De igual forma, el Manifiesto Número UNO del 26 de Julio, dado a conocer el 8 de agosto 1955, ratifica los objetivos de la nueva lucha que se inició a partir del Asalto al Moncada, abogando por la eliminación del latifundio, la aplicación de la Reforma Agraria, la nacionalización de los monopolios, la rebaja de los alquileres, así como el aumento de los salarios a los profesionales y trabajadores de la salud y de la educación, entre otras medidas de carácter popular.

Todos esos problemas fueron los mismos que llevaron a los jóvenes dela Generación del Centenario, a la gloriosa madrugada del 26 de julio de 1953, denunciadas después por Fidel Castro en la Historia me Absolverá y ratificada en este Manifiesto Número UNO del 26 de Julio y que solo será posible resolver mediante la lucha armada, ya que la dictadura no dejaba alternativa a otra solución.