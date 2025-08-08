Micro 9, sede nacional del acto por el aniversario de la FMC, avanza en su transformación urbana.

El barrio de Micro 9, ubicado en el distrito José Martí, de Santiago de Cuba, vive días de intensa transformación.

Escogido como sede nacional del acto por el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el barrio se ha convertido en símbolo de esfuerzo colectivo y compromiso comunitario.

Brigadas de Comunales, vecinos convocados y trabajadores de diferentes sectores han unido fuerzas para limpiar, higienizar y embellecer cada rincón de la barriada.

Las acciones incluyen recogida de desechos, poda de árboles, reparación de áreas comunes y una explosión de color gracias a las obras de pintores.

Con el 23 de Agosto en el horizonte, Micro 9 se prepara para recibir a delegaciones de todo el país, mostrando fachadas renovadas, y un espíritu comunitario fortalecido, que demuestra que cuando el barrio se une, la Revolución se multiplica.