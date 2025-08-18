lunes 18 agosto 2025
Chequean calidad del abasto de agua a la población en Contramaestre

La primera Secretaria del Partido en Santiago de Cuba compañera Beatriz Johnson Urrutia y el gobernador en la provincia Manuel Falcón Hernández, visitaron Contramaestre y dedicaron la mayor parte de su visita a comprobar en el terreno el funcionamiento de un ramal que abastece de agua a la comunidad de Nápoles en la demarcación Patricio Lumumba de la ciudad capital municipal.   

Acompañada también por las autoridades locales la también miembro del Consejo de Estado y el Comité Central intercambió con los residentes de la zona donde habitan unos dos mil contramaestrenses y conoció sobre el cumplimiento de los ciclos de distribución de agua y la manera en que se ha organizado la entrega.

Junto a especialistas, dirigentes y pobladores analizó las causas que dificultan el servicio adecuado, conoció de las condiciones técnicas con que se cuenta para mantener en servicio el circuito hidrométrico que, a pesar de la ambiciosa inversión realizada allí que ronda el millón de pesos, no cubre las expectativas con que se acometió.

Entre las medidas que se adoptan para revertir la situación, se encuentran la incorporación de válvulas a la red que permitan seccionar mejor el circuito, una planificación alternativa para los ciclos de distribución y mejoras en la bomba que abastece a la comunidad.

