Por Yaniuska Pérez Verdecia

Ciencia y técnica aportan al desarrollo de la ganadería sanluisera

San Luis, Santiago de Cuba, 18 ago.— En tiempos de nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos, del cumplimiento de viejos anhelos de los ganaderos, en cuanto a precios, comercialización y consumo de carne y leche, vale reflexionar sobre la importancia de cumplir encargos estatales y atención a los animales para garantizar mejores resultados productivos para todos.

Es significativo que los ganaderos logren la siembra de pastos y forrajes, mejor atención a la masa ganadera y el uso de la ciencia, la técnica y la inseminación artificial para tener dividendos y más carne y leche.

En San Luis es importante crecer en la mejora genética de la masa y sobre el adecuado manejo del ganado como única garantía para frenar y evitar las muertes de las reses.

Igualmente es urgente la búsqueda de alternativas para garantizar comida y agua, en las circunstancias actuales de sequía y déficit de combustible e insumos.