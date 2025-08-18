lunes 18 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Devuelven vitalidad a escenario asistencial en comunidad de Las Tunas

Picture of Tiempo 21
Tiempo 21

Por Yami Montoya

Las Tunas.— Más de mil habitantes, del reparto Buena Vista, pertenecientes al consultorio médico 1841, disponen de un espacio renovado para el seguimiento y la atención materno-infantil y a otros grupos vulnerables, tras un proceso de reparación del inmueble, perteneciente al policlínico Gustavo Aldereguía.

Durante la reinauguración, a la que asistieron las máximas autoridades del territorio y del sector sanitario, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, constató las transformaciones e interactuó con el grupo básico del médico y la enfermera con permanencia por más de 10 años de convivencia en la comunidad.

En su diálogo anunció un plan de actividades con el objetivo de rescatar estas edificaciones e incrementar la calidad y satisfacción de los servicios que se prestan, «a partir de septiembre iniciará un proceso de rescate de los consultorios médicos de la familia, con la convocatoria y la asignación a todos los directores en la provincia, de las instalaciones que van atender en función de que la mayoría queden en buenas condiciones antes del 3 de Diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana.

«Existen carencias de recursos, pero siempre se puede hacer algo más por estos importantes centros que garantizan la salud desde la comunidad», apuntó.

Remozamiento, pintura, cambios en la carpintería, imprimen confort para la atención a la población del área y al quehacer del personal sanitario, así como también labores de restauración de las viviendas de la doctora y la enfermera de la familia.

Al destacar el quehacer de los profesionales, la doctora Yuliet Pérez Almaguer, directora del área de Salud Gustavo Aldereguía Lima, detalló entre los resultados la categorización docente, indicadores favorables en el Programa de Atención Materno Infantil al mantener en cero la tasa de mortalidad infantil, y sostenibilidad en el trabajo de higiene y epidemiología, mediante la concepción de la medicina preventiva.

Como exponentes del Programa de Medicina Familiar estas reparaciones posibilitan la modificación de estos escenarios asistenciales enclavados en la comunidad y en busca de la satisfacción de los servicios a la población.

Destacadas
Velerista Adriano Castro, lo mejor por Cuba en Asunción
Palestinos acusan a Trump de complicidad en crímenes israelíes
Siete equipos a la final del Torneo Nacional de Baseball5
¿Qué es el ‘cerebro popcorn’, la epidemia silenciosa provocada por las redes?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…