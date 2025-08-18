Devuelven vitalidad a escenario asistencial en comunidad de Las Tunas

Por Yami Montoya

Las Tunas.— Más de mil habitantes, del reparto Buena Vista, pertenecientes al consultorio médico 1841, disponen de un espacio renovado para el seguimiento y la atención materno-infantil y a otros grupos vulnerables, tras un proceso de reparación del inmueble, perteneciente al policlínico Gustavo Aldereguía.

Durante la reinauguración, a la que asistieron las máximas autoridades del territorio y del sector sanitario, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, constató las transformaciones e interactuó con el grupo básico del médico y la enfermera con permanencia por más de 10 años de convivencia en la comunidad.

En su diálogo anunció un plan de actividades con el objetivo de rescatar estas edificaciones e incrementar la calidad y satisfacción de los servicios que se prestan, «a partir de septiembre iniciará un proceso de rescate de los consultorios médicos de la familia, con la convocatoria y la asignación a todos los directores en la provincia, de las instalaciones que van atender en función de que la mayoría queden en buenas condiciones antes del 3 de Diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana.

«Existen carencias de recursos, pero siempre se puede hacer algo más por estos importantes centros que garantizan la salud desde la comunidad», apuntó.

Remozamiento, pintura, cambios en la carpintería, imprimen confort para la atención a la población del área y al quehacer del personal sanitario, así como también labores de restauración de las viviendas de la doctora y la enfermera de la familia.

Al destacar el quehacer de los profesionales, la doctora Yuliet Pérez Almaguer, directora del área de Salud Gustavo Aldereguía Lima, detalló entre los resultados la categorización docente, indicadores favorables en el Programa de Atención Materno Infantil al mantener en cero la tasa de mortalidad infantil, y sostenibilidad en el trabajo de higiene y epidemiología, mediante la concepción de la medicina preventiva.

Como exponentes del Programa de Medicina Familiar estas reparaciones posibilitan la modificación de estos escenarios asistenciales enclavados en la comunidad y en busca de la satisfacción de los servicios a la población.