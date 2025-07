«57 años en el lente de Santiago y Cuba: Crónica de una señal que late con el pueblo»

Era julio de 1968 cuando Santiago de Cuba, la ciudad heroica, vio nacer una señal distinta. No era simplemente un canal de televisión: era Tele Rebelde, el primer intento de llevar imágenes revolucionarias más allá de La Habana, una pantalla que no solo informaría, sino que se convertiría en espejo de un pueblo.

Nacido en el epicentro de la rebeldía cubana, justo tras los muros del Cuartel Moncada, este medio no podía llamarse de otra manera :»Rebelde» por esencia, por historia, por compromiso. Y cuando en 1986 adoptó el nombre de Tele Turquino, no perdió su ADN: siguió siendo la voz de Oriente, ahora convertido en el primer telecentro del país, pionero una vez más.

Resiliencia: La señal que nunca se apaga

Cinco décadas y siete años después, la historia de Tele Rebelde podría contarse a través de sus cicatrices. Huracanes que derribaron torres, apagones que ensayaron silencios, limitaciones técnicas que pusieron a prueba la creatividad. Pero aquí no hubo espacio para la rendición.

Actualidad con raíces profundas

Hoy, como ayer, el canal sigue siendo espejo y ventana de Cuba. Desde los partes meteorológicos que anticipan el azote de un ciclón hasta las transmisiones deportivas que encienden pasiones; desde los reportajes que denuncian problemas comunitarios hasta los programas culturales que celebran la identidad santiaguera.

No hay tema local que no sea noticia, ni asunto nacional que no se analice desde la óptica de Oriente. La provincia y la nación dialogan en cada emisión, porque Tele Rebelde no es un medio lejano: es el vecino que informa, el amigo que acompaña, el crítico que exige.

El equipo: Los rebeldes tras cámaras

Detrás de cada transmisión hay un ejército de gente anónima que hace posible lo imposible:

– Los periodistas en cada cobertura

– Los camarógrafos que cargan sus equipos

-Los técnicos con sus ideas

-El personal de administración y servicios con sus aportes