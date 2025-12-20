Segundo Frente conmemora aniversario de la Revolución en homenaje a Fidel

El municipio Segundo Frente celebró con entusiasmo el 67 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, en un acto dedicado al centenario del líder histórico Fidel Castro Ruz. Durante la ceremonia se reconocieron los resultados económicos, políticos y sociales alcanzados durante el último año, descrito como un período marcado por el esfuerzo y los logros colectivos.

La comunidad de Concepción, reconocida por su producción agrícola —especialmente de café y cultivos varios—, acogió el evento. En este marco fueron distinguidas las empresas, organismos y entidades más destacadas de 2025 por su papel en la recuperación económica, así como las organizaciones políticas y de masas que cumplieron con las tareas orientadas desde la dirección del país, incluida la respuesta a las afectaciones del huracán Melissa.

Desde el acto se ratificó el compromiso de trabajo para 2026, bajo los principios del socialismo y con el objetivo de avanzar hacia un modelo próspero y sostenible. Se destacó, además, el rol de los jóvenes como continuadores del futuro de la nación.