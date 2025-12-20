sábado 20 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Segundo Frente conmemora aniversario de la Revolución en homenaje a Fidel

Picture of Yadira González Otero
Yadira González Otero

El municipio Segundo Frente celebró con entusiasmo el 67 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, en un acto dedicado al centenario del líder histórico Fidel Castro Ruz. Durante la ceremonia se reconocieron los resultados económicos, políticos y sociales alcanzados durante el último año, descrito como un período marcado por el esfuerzo y los logros colectivos.

La comunidad de Concepción, reconocida por su producción agrícola —especialmente de café y cultivos varios—, acogió el evento. En este marco fueron distinguidas las empresas, organismos y entidades más destacadas de 2025 por su papel en la recuperación económica, así como las organizaciones políticas y de masas que cumplieron con las tareas orientadas desde la dirección del país, incluida la respuesta a las afectaciones del huracán Melissa.

Desde el acto se ratificó el compromiso de trabajo para 2026, bajo los principios del socialismo y con el objetivo de avanzar hacia un modelo próspero y sostenible. Se destacó, además, el rol de los jóvenes como continuadores del futuro de la nación.

Destacadas
Segundo Frente conmemora aniversario de la Revolución en homenaje a Fidel
A fuerza de emprendimiento unidad Tiempo Libre
Recuerdan en Santiago de Cuba aniversario 67 del primer Congreso Campesino en Armas
Realizan máximas autoridades santiagueras visita de trabajo en San Luis
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios