El nuevo analfabetismo

El analfabetismo sigue siendo un problema global significativo. En el mundo, aproximadamente 773 millones de adultos y jóvenes carecen de las competencias básicas de lectura y escritura.

En el Siglo XXI ya no se mide por la capacidad de leer o escribir, sino por cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial. El verdadero problema no es la falta de conocimientos técnicos, sino la dependencia acrítica: tratar a las máquinas como oráculos infalibles en lugar de herramientas al servicio del razonamiento humano.

Hace décadas, ser analfabeto significaba no dominar las letras; hoy, el riesgo es más silencioso pero igual de peligroso: no saber dialogar con la IA. Es más que solo saber programar algoritmos, sino de formular preguntas precisas, interpretar respuestas con mirada crítica. La línea clave está en discernir cuándo la tecnología nos potencia y cuándo nos reemplaza.

La diferencia no está en la herramienta, sino en la habilidad para dominarla. Y eso exige una nueva alfabetización.

Lo más inquietante es que este analfabetismo se enmascara con eficacia. Basta dominar el arte del prompt para producir resultados impresionantes.

El peligro no es que la IA piense por nosotros, sino que nos acostumbremos a no hacerlo. La verdadera competencia digital del futuro no será técnica, sino crítica: saber cuándo dejar que la máquina intervenga y, sobre todo, cuándo detenerla.