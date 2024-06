Y llegaron los Mangos

Cuando llegas a esta ciudad en el verano y no has visto a ningún vendedor de mangos, entonces, no estás en Santiago de Cuba, quizás esta idea le faltó a Federico García Lorca en su poema.

“Iré a Santiago” a comer mangos de verdad, es la idea que se repite entre los propios coterráneos, sean orientales, camagüeyanos o los más asombrados, los habaneros y pinareños, pero una mayoría clama por estar en estos días en Santiago de Cuba, en plena cosecha del bizcochuelo -original de la India-, toledos, corazón, mamey, osteen, manila o filipino, hilacha, señora o el keitt posicionado en el mercado interno en los últimos años por su tamaño y masa cremosa, el haden, en fin, dígase de una fruta que goza de tradiciones en la siembra, cuidado y cosecha y que se ubica entre los no cítricos con más aceptación popular.

La mayoría de los que gustan del mango desconocen sus propiedades antibacterial y cicatrizante, ricos en vitamina C, aunque no son cítricos. Y hay más, un tipo de mango es genial en la obtención de un fármaco alternativo que nació en Santiago de Cuba, el conocido Vimang, cuyo secreto connota la eficaz crema o en solución, tanto para la piel como digestivo y combate las suspensiones negativas en el cuerpo humano.

Estudios relacionados con la producción de mangos en nuestra provincia, significan que “Contramaestre es el municipio que más plantaciones en fomento posee y Santiago de Cuba es el que posee mayor volumen de producción.”

Tan es así que en las llanuras contramaestrense crece la nueva Empresa Mixta Tropical Contramaestre S.A. Y en el caso de Santiago de Cuba, se goza de una divisa exclusiva nacional: la tradición y donde los mangos adquieren mejor sabor, según muchos consumidores consultados por este reportero.

Loma abajo o arriba, pululan los carretilleros con sus cremosos mangos cargados de un néctar sin par, sobre todo de bizcochuelos y corazón. La polémica crece por el precio de una libra, entre 50 y 60 pesos cuando –solamente- uno equivale a este mismo costo. Otros ofertan 6 ó 7 mangos por 50 y 60 pesos. Foto: MsC. Santiago Romero Chang

Y es que el mango en muchos mercados criollos supera la venta de guayabas, fruta bomba, piñas, guanábanas, anón, zapotes, cocos, tamarindos, aguacates, marañones y mamoncillos.

Nuestra provincia también tiene “la industria de mayor tamaño de la provincia y en Songo-La Maya funciona una mini-industria renovada en 2013.” Revela el estudio: “Cadena del mango en Santiago de Cuba: sondeo de demanda”, por Betsy Anaya Cruz y Anicia García Álvarez.

En el año 2022 en Cuba se reportó un récord de cosecha, 17 mil toneladas más que las previstas; además, se dedicó un 45 por ciento de las áreas frutales, solamente, para el mango, a partir del surgimiento de nuevas estructuras económicas agroindustriales, por ejemplo, la Empresa Agroindustrial Ceballos que ya exporta a China, y la asimilación de regadíos y mejores técnicas en la atención cultural de las plantaciones, incluso, nuevas instituciones científicas como el Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical.

Como parte del plan de desarrollo sostenible hasta el 2030, Cuba coordinó en 2017 el plan de cooperación para fortalecer producciones de frutas, sobre todo, mangos, a través del Ministerio de la Agricultura, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la embajada de Canadá y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

En este mismo año 2024 se fortalece y perfecciona dicho plan con el criterio de selección de las localidades -Caimito, Alquizar, Artemisa, Contramaestre y Santiago de Cuba para la producción de frutales y se subraya el mango, como el más atractivo en la industria conservera, turística y como renglón exportable muy codiciado.

Hoy, provincias centrales como Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas en el norte oriental se insertan en la producción de mangos y hasta suman tecnologías para el acopio, procesamiento y envase de frutas o bien como conservas. Actualmente se augura el fomento del riego y drenaje en más de 67 hectáreas dedicadas a las llamadas Fincas Integrales.

Los mangos nacen y se multiplican muchas veces silvestres en Santiago de Cuba, están vinculados a historias como la Protesta en Mangos de Baraguá por Antonio Maceo o muy penosas como la criminal reconcentración de Weyler a finales del siglo XIX, cuando el ejército intentó en vano impedir la entrada o salida de la ciudad y trasladó hacia los predios de El Caney una buena parte de la población santiaguera, sometida al hambre, falta de agua potable y otras necesidades de primera mano.

Los santiagueros pudieron resistir aquella arremetida de Weyler gracias a las plantaciones de mangos, precisamente, en la meca de esta fruta nacional donde se inspiró el caricaturista, escritor, guionista y poeta sanluisero, Félix Benjamín Caignet –trabajador de CMKC y creador de la radionovela “El derecho de nacer”- para inmortalizar el mejor son publicitario con el pregón que puso en consideración del legendario Trío Matamoros: “Frutas, quién quiere comprarme frutas / Mangos, de mamey y bizcochuelo/ Piñas, piñas dulces como azúcar /Cosechadas en las lomas del Caney”…