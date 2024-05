El ingenio de gente eléctrica «sostiene» a la Renté

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba.— Entre 1962 y 1984, la península de Renté –bañada por las aguas de la bahía santiaguera– fue transformada en un conglomerado energético. Durante ese periodo se instalaron seis unidades de fabricación soviética que, en conjunto, aportaban al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 500 megawatts.

La creación de la hoy Empresa Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo respondió «al objetivo de electrificar el país en beneficio de su población y economía, concebido y ejecutado por la Revolución», explicó a Granma el ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la entidad.

Desde principios de la década de los 90 del pasado siglo –a causa de la desaparición del campo socialista-, la Antonio Maceo, al igual que sus otras siete homólogas, perdió de un golpe a sus tradicionales proveedores, que también eran sus diseñadores y fabricantes. No obstante, «siempre hemos tenido al menos una de nuestras seis unidades generando electricidad, gracias a las innovaciones de nuestro personal que ha logrado, durante el primer trimestre de 2024, operar regularmente con tres bloques al 70 % de su capacidad», aseguró Aguilar Hernández.

ENERGÍA ELÉCTRICA Y VOLUNTAD

Más de 1 500 personas confluyen durante las jornadas de trabajo –que bien pueden exceder las 24 horas–, en esta península devenida pequeña ciudad con servicios médicos, bancarios, de la agricultura, comercio y gastronomía.

Convergen obreros de las empresas de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) y de Mantenimiento y Generación con Grupos Electrógenos de fuel oil (Emgef), así como de la generación móvil, «operada por los turcos y gestionada por Renté, y que aporta de manera estable 70 megawatts al SEN», según el Director General.

Con casi seis décadas, la Central no es capaz de generar los 500 megawatts instalados: la Unidad 1 está dada de baja, y la 4 lo está de manera temporal desde 2023, en función de repararla de manera general, y que pueda aportar 90 megawatts al SEN. Los desgastes del tiempo y la explotación han provocado que, a plena operatividad, solo genere 285 megawatts, a los que se suman los 60 que aportan los 24 motores del emplazamiento de la Emgef.

En la visita de Granma a Renté, se constató el proceder minucioso de ingenieros, técnicos y operarios en la corrección de las averías de la Unidad 5, para su inminente arrancada y posterior sincronización al SEN, con 65 megawatts.

Asimismo, un grupo multidisciplinario continuaba elaborando las tareas técnicas, y la concepción de recuperación de la Unidad 4, «para que, al igual que con la 6, que demandó la importación del material refractario, la inmensa mayoría de los recursos sean endógenos», argumentó Alfredo Gelis Hechavarría, director de la unidad empresarial de base de la EMCE, con medio millar de trabajadores que se unen, en contingencias como la actual, a los de la CT.

Para la sostenibilidad del SEN en el Oriente cubano resulta vital el funcionamiento de Renté, y eso lo asume el colectivo de cada una de sus cinco unidades empresariales de base. En las instalaciones y sus alrededores prima la limpieza, unas brigadas atienden jardines y áreas verdes, la organización en los procesos productivos es correspondiente con la de cada local. «Aquí cada quien sabe lo que le toca, y una violación no puede permitirse», resaltó uno de los miembros del equipo de seguridad y protección.

El personal es altamente calificado, especializado y con experiencia, independientemente de la incorporación de jóvenes egresados de institutos politécnicos y de la Universidad de Oriente. «Hemos logrado, además, mejorar las

condiciones de trabajo y aumentar el salario medio hasta los 8 000 pesos, la repartición de utilidades en las fechas planificadas y un sistema de atención a los trabajadores, sus necesidades personales y familiares», añadió Aguilar Hernández; mientras una de las miembros del personal de servicios le recordaba que era hora de limpiar el local, porque se acercaba el cambio de turno.

A más de 50 kilómetros de la península, una brigada ha concluido la preparación de cien hectáreas de tierra, e inmediatamente inició la siembra de viandas y hortalizas. De acuerdo con el responsable de ese asunto, «para el mes de agosto toda esta producción estará a la disposición de nuestros comedores y para la venta a los trabajadores, a sus familias y a la comunidad cercana a la planta».

MUJERES, HOMBRES Y JÓVENES DE CHISPA ENCENDIDA

Mayra Mc Calle Irsula es una de las pocas mujeres que se han entregado en cuerpo y alma –como ella asegura– a dirigir talleres como los que tienen las centrales y, para ello, especializarse en control automático. «Han sido 35 años de mi vida, prácticamente vividos aquí, entre gases, piezas y la búsqueda de soluciones, como aquella genial impulsada por el Comandante en Jefe en 1998, en pleno periodo especial, de modernizar las unidades generadoras de cien megawatts. Con ayuda francesa e intelecto cubano logramos quemar el crudo cubano, de alto contenido de azufre. Una verdadera proeza que permitió utilizar lo extraído de nuestros pozos», comentó la ingeniera.

La década del 90 fue muy compleja, «nos quedamos prácticamente solos, pero con un capital humano extraordinario formado por el socialismo, al igual que la mayoría de nuestra infraestructura. Fidel estuvo al tanto de todo y luego concibió la Revolución Energética, que mejoró todo lo hecho hasta principios de los 2000», recordó esta profesional, que no teme a unir la mañana con la madrugada.

Algo similar ocurre con Leonardo Pereira Martínez, que no se ha hecho ingeniero «porque el tiempo no me alcanza. He comenzado y he dejado la carrera varias veces, y son más de 30 años atendiendo los grupos de explotación técnica y de régimen». Él integra a los 180 miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores que, literalmente, sostienen a la Renté.

Cuando no ha habido financiamiento, «hemos innovado, siempre respetando los diseños. Por ejemplo, modificamos la estación de agua para alimentar la caldera, primero en la Unidad 6, y luego en las demás, disminuyendo la salida de servicio imprevista por fallas y un control eficiente de parámetros como la regulación y el nivel del domo».

La Antonio Maceo logró obtener un esquema de agua desmineralizada para los bloques de cien megawatts, y un grupo de jóvenes creó un sistema de supervisión que está instalado y opera en uno de estos. «En esos momentos (2016), como en los actuales, carecíamos del financiamiento para hacerlo con asesoría extranjera, que era una marcada tendencia en el sector», expresó Pereira Martínez.

Al igual que Mayra y Leonardo, David Cosme Suárez tiene 30 años; la diferencia está en que no son de trabajo sino de vida, «afortunadamente dos y medio en Renté, a la que llegué procedente de una escuela en la que impartía clases, y a la que visitaban sus especialistas en funciones de formación vocacional».

El joven ingeniero comenzó siendo obrero, y sus resultados y formación lo catapultaron hasta supervisor de mantenimiento de equipos rotatorios (las bombas que mueven las materias primas y fluidos que materializan la generación). «He ganado en responsabilidad. Imagínate que un error aquí puede repercutir en el SEN; lo que soy se lo debo a esta entidad, que se ha convertido en casa y en hogar, donde todos somos importantes para la provincia y el país», aseveró velozmente porque «no puedo atender otra cosa, los fallos no son una opción».

En decenas de millones se calcula el beneficio económico de lo que aquí se hace, «incluso, en la fabricación de piezas de repuesto para otras centrales y empresas del Ministerio de Energía y Minas, y los exitosos resultados de los encadenamientos con entidades de Cimex, AzCuba y el Ministerio de Industrias», suscribió Jesús Aguilar Hernández.

El 80 % de las partes y piezas que se necesitan para operar nacen del ingenio de especialistas cubanos y del estrecho vínculo con universidades y centros de investigación, y robustecen el sistema de trabajo de Renté. En este sentido, avanza en el tratamiento y la mejora del crudo nacional –junto al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado–, consolida su prestigio y condición de unidad docente, y no ceja en su empeño de «con más luces que sombras, aportar megawatts al SEN», concluyó.