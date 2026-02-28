sábado 28 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Información sobre ajustes en la edición impresa y circulación de periódicos nacionales y provinciales

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El Buró Político del Comité Central del Partido acordó modificar la edición impresa y circulación de los periódicos nacionales y provinciales, ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo y el impacto en la disponibilidad de combustible provocado por la Orden Ejecutiva de esa administración, anunciada el pasado 29 de enero.

De acuerdo con lo anterior, a partir del lunes 2 de marzo de 2026, las ediciones impresas de los periódicos nacionales Granma y Juventud Rebelde circularán una vez a la semana (los martes), en formato de ocho páginas. De igual manera, el semanario Trabajadores continuará imprimiéndose una vez a la semana, con distribución el propio martes. Los periódicos provinciales dejarán de imprimirse.

En correspondencia con la actual práctica internacional de creciente acceso a los periódicos vía internet y el proceso de transformación digital en la sociedad cubana, que constituye un pilar de la gestión de nuestro Gobierno, estos medios fundamentales de comunicación social perfeccionarán su labor como multiplataformas, con la actualización permanente de sus sitios web y perfiles en redes sociales digitales. A su vez, estrecharán los vínculos con la radio y la televisión a fin de ampliar el alcance de sus contenidos.

Para favorecer que la población pueda conocer la información publicada por los periódicos del país, se facilitará el acceso a sus sitios web a través de datos móviles de forma gratuita en el territorio nacional.

El grupo empresarial Correos de Cuba adoptará las medidas que correspondan en su relación contractual con los suscriptores.

Destacadas
Carlos Manuel de Céspedes: Sus entierros (+Fotos)
Pobladores de Tercer Frente rinden homenaje a Fidel Castro con donaciones masivas de sangre
Realizarán hoy ceremonia de premiación y clausura en FIHAV 2025
Recorrió Díaz-Canel comunidad santiaguera Cayo Granma
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios