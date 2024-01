Fidel bautizó la nueva era cubana

Se cumplen 65 años del primer encuentro –cara a cara- de Fidel con el pueblo de Santiago de Cuba, justo en excepcional oratoria que comenzó así: “Santiagueros, Compatriotas de toda Cuba: al fin hemos llegado a Santiago (aplausos). Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado (aplausos). Se decía que hoy a las 2:00 de la tarde se nos esperaba en la capital de la República, el primer extrañado fui yo (aplausos), porque yo fui uno de los primeros sorprendidos con ese golpe traidor y amañado de esta mañana en la capital de la República” (aplausos).

Fue en el parque Céspedes, en el balcón principal del otrora ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Cuba el primero de enero de 1959 cuando Fidel bautizó la nueva era nacional, por primera vez, los mambises entraron a la capital oriental y lo hicieron muy resueltos, definitivamente, la victoria implicó que si cayó el régimen aquí, la cuestión de occidente estuvo en manos de un genio estratega militar, por eso advirtió que “¡Golpe de Estado No, porque sería prolongar la Guerra!”



La llave era el dominio del tiempo, no perder ni un minuto en la ofensiva hacia la capital y Pinar del Río. Y hubo más en la estrategia cuando Fidel dejó en claro: “Santiago de cuba será, de acuerdo con el deseo del presidente provisional, de acuerdo con el deseo del ejército rebelde y de acuerdo con el deseo del pueblo de Santiago de Cuba, que bien se lo merece, la capital (aplausos). ¡Santiago de Cuba será la capital provisional de la República! (aplausos). Tal vez la medida sorprenda a algunos, es una medida nueva, pero, por eso ha de caracterizarse, precisamente, la Revolución, por hacer cosas que no se han hecho nunca” (aplausos). Fidel subrayó aquel primero de enero de 1959 en el parque Céspedes que “cuando hacemos a Santiago de Cuba, Capital provisional de la República, sabemos por qué lo hacemos. No se trata de halagar demagógicamente a una localidad determinada, se trata, sencillamente, de que Santiago ha sido el baluarte más firme de la Revolución (aplausos).

Como parte del bautizo de la nueva era nacional Fidel no dio falsas expectativas, por el contrario, habló claro y con la verdad en cada palabra como divisa imprescindible que debía quedar para siempre en el gobierno revolucionario.

“La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros, sobre todo, en esta etapa inicial, y en qué mejor lugar para establecer el gobierno de la República que en esta fortaleza de la Revolución; para que se sepa que este va a ser un gobierno sólidamente respaldado por el pueblo en la ciudad heroica y en las estribaciones de la Sierra Maestra, porque Santiago está en la Sierra Maestra. En Santiago de Cuba y en la Sierra Maestra tendrá la Revolución sus dos mejores fortalezas.”

La noche y madrugada fueron lo más especial vivido hasta entonces en Santiago de Cuba, a su vez, pésima noticia para la tiranía y sus gobiernos en el centro y occidente del país. Fidel previó atacó las mentiras de la propaganda batistiana cuando dijo:

“Qué distinto, sin embargo, fue en Santiago de Cuba. ¡Qué orden y qué civismo! ¡Qué disciplina demostrada por el pueblo! Ni un solo caso de saqueo, ni un solo caso de venganza personal, ni un solo hombre arrastrado por las calles, ni un incendio. Ha sido admirable y ejemplar el comportamiento de Santiago de Cuba, a pesar de dos cosas: a pesar de que esta había sido la ciudad más sufrida y que más había padecido el terror, por lo tanto, la que más derecho tenía a estar indignada (Aplausos); y a pesar, además, de nuestras declaraciones de esta mañana diciendo que no estábamos de acuerdo con el golpe.”



Santiago de Cuba se comportó ejemplarmente bien, y creo que será este caso de Santiago de Cuba un motivo de orgullo para el pueblo, para los revolucionarios y para los militares de la Plaza de Santiago de Cuba (Aplausos).



“Ya no podrán decir que la Revolución es la anarquía y el desorden. Ocurrió en La Habana por una traición, pero no ocurrió así en Santiago de Cuba, que podemos poner como modelo cuantas veces se trate de acusar a la Revolución de anárquica y desorganizada” (Aplausos).

Fidel: “La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil”. Foto: Santiago Romero Chang.

Casi al cierre de este primer y gigante discurso ante el pueblo de Santiago de Cuba, Fidel acentuó otra verdad histórica irrebatible: “Los hombres que cayeron en nuestras tres guerras de independencia juntan hoy su esfuerzo con los hombres que han caído en esta guerra; y a todos nuestros muertos en las luchas por la libertad podemos decirles que por fin ha llegado la hora en que sus sueños se cumplan.”



Añadió el líder de la Revolución Cubana: “Ha llegado la hora de que al fin ustedes, nuestro pueblo, nuestro pueblo bueno y noble, nuestro pueblo que es todo entusiasmo y fe; nuestro pueblo que quiere de gratis, que confía de gratis, que premia a los hombres con cariño más allá de todo merecimiento, tendrá lo que necesita” (Aplausos).

Antes de la despedida, de nuevo dijo un principio adelantado horas antes por él ante los micrófonos de la CMKC, en el bautizo de la nueva era cubana:

“Y solo aquí me resta decirles, con modestia, con sinceridad, con profunda emoción, que aquí en nosotros, en sus combatientes revolucionarios, tendrán siempre servidores leales, que solo tendrán por divisa servirles” (Aplausos).