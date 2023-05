La Jornada, de México, destaca nuevo disco del cubano Eliades Ochoa

Ciudad de México.— El diario de México La Jornada destaca hoy en una larga crónica el nuevo disco del tresista cubano Eliades Ochoa que estará en plataformas digitales el 26 próximo con el título Guajiro.

Su primer sencillo es Se soltó un león, según el periódico, y añade que la placa cuenta con colaboraciones con Rubén Blades, Joan As Police Woman y Charlie Musselwhite.

“Guajiro habla de mis recuerdos de juventud, de cuando empecé con las primeras notas en la guitarra, de cuando escuchaba a los viejecitos en la Casa de la Trova haciendo temas de calidad y belleza”, relata el cronista citando al autor, quien agrega:

“Aquello fue una escuela para mí, porque ahí, ellos me permitían llegar y coger alguna de sus guitarras y hacer unas de las cosas que yo ya había practicado en el camino. Soy autodidacta. Jamás he ido a una escuela de música, pero todo lo hago con el cariño y respeto del mundo para el público al que me debo”.

Eliades Ochoa, dice el periodista, agradece a la naturaleza haber nacido en el campo y empezar a escuchar la música de ahí, con el tres cubano y hacer como si se tocara la conga en un tambor, o la clave con dos cucharas. Por eso hay mucho de él en su nuevo disco, porque es lo que arrastra desde su niñez.

Cuenta que en el disco está el tema clásico del folclor latinoamericano Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, y argumenta que lo eligió porque “tiene tantas cosas verídicas que a cualquiera le gustaría interpretarla.

Hay piezas que están en un rincón a las que sólo basta sacarles el polvo, sacudirlas y darles brillo para que vuelvan a hacer las verdaderas canciones que son, reflexiona.

El estilo de Eliades Ochoa es único: el que habla de la campiña cubana, las anécdotas que escuchaba, los guateques campesinos y otros elementos que lo marcaron y dieron lugar al artista que es hoy, describe el autor al dar detalles de su trayectoria musical y como creador con puntos culminantes con las estrellas de Buena Vista Social Club, entre otras.

Eliades no confirmó si vendrá a México a presentar el disco, pero como es una de sus plazas preferidas, hay mucha esperanza de que lo haga, lanza el reportero más como un albur o un deseo que una afirmación, al tiempo que revela por qué una canción del panameño en el álbum.

“A Blades, a quien respeto y admiro, lo conocemos desde hace décadas y él siempre habla de mi música. Para justificar mis palabras, no lo pensó ni un segundo para participar en el disco y lo hará con un tema de mi autoría”, concluyó el cantautor cubano dejando en un suspenso como los de Ágatha Christie el título que interpretará el istmeño.