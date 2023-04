Avispas apalearon a Vegueros en la despedida

El equipo de las Avispas de Santiago de Cuba despidió con duro castigo a los Vegueros de Pinar del Río en el partido de cierre del compromiso bilateral que disputaron en el estadio Guillermón Moncada de esta ciudad indómita al propinar fuera de combate en siete episodios por segunda jornada consecutiva, esta vez con pizarra de 15 carreras por 3.

Los locales materializaron ataque de doce imparables, entre ellos par de estacazos de Osday Silva, líder de la furiosa ofensiva al lograr saldo perfecto de 3-3, los dos bambinazos referidos, uno de ellos con las bases llenas, nueve carreras remolcadas y dos anotadas.

Ahora Silva es el líder absoluto de cuadrangulares con 7 y además encabeza las casillas de carreras remolcadas con 20 y slugging con 1026, al tiempo que ostenta impactante promedio de bateo de .474 para de conjunto suscribir un desempeño con letras mayúsculas.

La victoria fue a la cuenta de Yoandri Montero en rol de relevo y el fracaso marcó a Mario Valle.

El trabajo monticular de las Avispas se lo repartieron el abridor Osvaldo Acuña quien apenas aguantó una entrada y un tercio y se fue a la cueva con una carrera limpia, Montero con relevo de tres y dos tercios de entrada y par de carreras limpias y las dos entradas finales, a partes iguales, entre Isdenis Núñez y Reynaldo Álvarez.

Funalmente el compromiso bilateral favoreció a los visitantes 3-2.

Los otros resultados de la fecha:

El equipo Leones de Industriales doblegó a los Gallos de Sancti Spíritus por margen estrecho de 2 carreras por 1 y evitó la barrida, ganó Andy Vargas y perdió Yanielkis Duardo.

Por su parte los Tigres de Ciego de Ávila le propinaron paliza de 13 carreras por 2 a los Azucareros de Villa Clara y se llevaron el compromiso bilateral 3-2, ganó Yunier Batista, perdió Osdany Rodríguez y hubo salvamento para Vladimir García.

Los Toros de Camagüey sometieron a los Elefantes de Cienfuegos 7 x 2 y se adjudicaron la sub-serie 3-2, ganó Luis Macías y perdió Yasmany Ínsua.

Los Cazadores de Artemisa doblegaron a los Leñadores de Las Tunas 17 carreras por 9, sin embargo los tuneros se alzaron con triunfo en la sub-serie 3-2; el éxito desde el punto de vista individual para Miguel Lahera y el fracaso para Rodolfo Díaz.

Los Cocodrilos de Matanzas se impusieron a los Cachorros de Holguín con pizarra de 7 x 2 y se anexaron el compromiso 3-2. Ganó Denis Quesada con trabajo a lo largo de toda la ruta y perdió José Sánchez.

Los Huracanes de Mayabeque doblegaron 7 x 3 a los Alazanes de Granma, pero estos últimos salieron airosos 3-2 en el duelo bilateral. Victoria para Rancel Sánchez y revés para Yunier Castillo.

Finalmente los Piratas de La Isla dominaron a los Indios de Guantánamo 15 x 7 pero quedaron en desventaja en la sub-serie 2-3. Triunfo para Kendry Hernández y tropiezo para Alberto Blanco.

Jonroneros del viernes:

Osday Silva de Santiago de Cuba, como les había adelantado, disparó par de estacazos y es el líder con 7, Yasser González (PRI) llegó a 6 y va segundo en la casilla, Luis Acosta (PRI), Oscar Valdés (IND), Osvaldo Vázquez (CAV), Jonathan Bridón (CAV), Mailon Alonso (VCL), Alexander Ayala (CMG) quien es actualmente el líder de los bateadores con astronómico promedio de .525, Dayán García (MAY), Yasniel González (MAY), Ariel Benavides (MAY), Guillermo Avilés (GRA), Eliseo Rojas (IJV), Dainier Gálvez (IJV) y Luis Felipe Rivera (IJV).

Tabla de posiciones:

MTZ, VCL, CMG, SSP, LTU y GTM 6-4; PRI, CAV, GRA, SCU y MAY 5-5; ART, HOL, IJV e IND 4-6; CFG 3-7.

Próximas sub-series:

GRA-PRI, VCL-ART, IND-IJV, SCU-MAY, CMG-MTZ, HOL-CFG, GTM-SSP y LTU-CAV; los segundos como home club.