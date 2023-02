Desactivan casi 300 artefactos explosivos en centro de Vietnam

Hanoi, 14 feb.— Casi 300 artefactos explosivos fueron destruidos por un equipo de detección y desactivación de bombas y minas de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, según reportes de prensa difundidos hoy aquí.

Los 299 dispositivos fueron hallados en una bodega en la aldea de An My, comuna de Gio My, por especialistas de NPA/Renew, un programa de cooperación entre Quang Tri, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la Ayuda Popular Noruega para restaurar el medio ambiente y mitigar las consecuencias de la guerra.

El programa NPA/Renew, dijo este martes el diario Nhan Dan al dar a conocer la información, terminó la desactivación de artefactos explosivos en más de 130 hectáreas en la comuna de Gio My tras cuatro meses de labor.

Durante este tiempo, detectó y destruyó de manera segura 354 explosivos, de los cuales las bombas de racimo representaron un 47 por ciento.

Quang Tri es la provincia más contaminada por minas y bombas en Vietnam, con casi el 82 por ciento de la superficie terrestre total comprometida.

Entre 1995 y septiembre de 2022 se limpiaron allí más de 275 millones de metros cuadrados, gracias al trabajo conjunto, regular y constante de 34 ONG y otras 23 organizaciones internacionales, junto al ejército vietnamita.

Las autoridades de Quang Tri esperan que para 2025 el área de tierra contaminada con bombas de racimo relevadas alcance las 62 mil hectáreas, de las cuales se limpiarán 31 mil hectáreas, equivalente al 50 por ciento.