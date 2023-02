Cuba sufre cuarta derrota en juegos de fogueo

El equipo Cuba cayó derrotado 2 carreras por 1 frente a los Guardianes de Fubon en el primer partido de preparación que disputan en suelo taipeyano y extendió la preocupante esterilidad de su ofensiva que esta vez pese a conectar nueve imparables, repartidos casi a todo lo largo del line up, apenas pudo marcar una carrera fruto de un bambinazo de Alfredo Despaigne en la sexta entrada.

La infecundidad del ataque cubano se puede ilustrar irrefutablemente si hacemos notar que en las últimas 31 entradas que ha disputado solamente han conseguido producir tres carreras, lo que desata lógicas precupaciones de cara al V Clásico Mundial que ya casi toca a las puertas, pues siguen sin aparecer los atributos de la ofensiva; por el contrario, hombres llamados a tener una significativa responsabilidad en el cajón de bateo, como es por ejemplo el caso de Yurisbel Gracial, siguen atrapados en la esterilidad frente al picheo rival. Gracial esta vez, pese a que fue movido al séptimo turno se fue en blanco en cuatro comparecencias y se tomó par de chocolates.

Como ya hicimos notar, esta vez el conjunto logró disparar la no despreciable cantidad de nueve imparables, incluidos par de extrabases (doblete del santiaguero Guibert y el estacazo de Despaigne) sin embargo apenas lograron una solitaria carrera que evitó la blanqueada. Roel Santos, hombre proa, ligó dos; Guibert esa misma cantidad, Arruebaruena uno, Despaigne uno, Yadir uno, y Dayán uno; de manera que seis de nueve titulares marcaron en esa casilla pero la sucesión de ceros abrumó la pizarra salvo en el bienaventurado sexto episodio cuando Despaigne hizo gala de su poder.

Por su parte el picheo sacó excelente calificación por intermedio del abridor Carlos Juan Viera y los relevistas Yeudis Reyes, Raidel Martínez y Frank Abel Álvarez.

El tunero Viera completó cuatro episodios con igual cantidad de jits permitidos, par de carreras, una sucia a consecuencia de un error y la otra inmaculada resultado de par de dobletes, suscribió dos ponches y otorgó un boleto.

Yeudis aportó par de argollas y se llevó a uno por la vía de los strikes, Raidel fulminó a los tres bateadores que enfrentó y sumó igual cantidad de ponches y finalmente Frank Abel cerró categóricamente con una entrada matizada con par de chocolates.

Los hechos en el terreno parecen confirmar que el lado fuerte del equipo viene siendo el picheo que en el caso del bulpén tiene un arsenal respetabilísimo.

En materia de novedades el mentor Armando Johnson hizo movidas a la defensa que no tuvieron unna feliz concreción pues colocó a Mateo en la antesala y cometió una pifia, a Dayán en la intermedia y fue responsable del error que produjo la primera carrera de los guardianes y finalmente puso como defensor del primer cojín a Alfredo Despaigne, posición que no ha desempeña nunca en su extensa carrera deportiva y para la cual no parece estar calificado por su estatura y escasa movilidad, algo que hasta un profano puede comprender.

Es claro que en los partidos de fogueo se pueden explora fórmulas que luego no aplican a la hora de la verdad pero este ensayo con Despaigne parece una temeridad y si acaso se ejecuta y no funciona el aluvión de críticas será mayúsculo y tendrá consecuencias duraderas.

La Federación Cubana de Béisbol ha infomado que los juegos de los días 27, 28 y 2 de marzo tendrán un limite de tres horas de duración, según acuerdo con las aitoridades deportivas de ese país.

Hoy a partir de las 6 de la tarde (hora de nuestro país) el equipo Cuba y los Guardianes volverán a enfrentarse.