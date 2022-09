«El Código de las Familias defiende valores esenciales del socialismo como la inclusión, la no discriminación y el respeto al ser humano. Tengamos presente que muchos de los que hoy nos incitan a votar no, lo hacen para dar un golpe a nuestra obra. Tenemos que demostrarles que la Revolución es una obra que no tiene retroceso».

Así lo afirmó Esteban Lazo Hernández, en la comunidad El Rincón, del municipio de Majibacoa, hasta donde llegó como parte de la visita parlamentaria a Las Tunas.

El Rincón muestra remozada su bodega, el consultorio médico de la familia, el círculo sociocultural y la escuela; y se acometen otras obras relacionadas con el fondo habitacional, los viales y el área deportiva.

Lazo Hernández estuvo también en el polo productivo finca Majagual, donde se fomenta un ambicioso proyecto para desarrollar los cultivos varios. Allí insistió en la rotación y el intercalamiento de cultivos, en la garantía de semillas y bioplaguicidas y, sobre todo, en la formación de los recursos humanos.

También recorrió el taller de la Empresa de Estructuras Metálicas Paco Cabrera, Metunas, que asumirá la producción de las estructuras dañadas en el incendio de la Unidad 2 de la termoeléctrica de Felton. Esa industria y la Guiteras, dijo, «son parte del corazón de nuestro Sistema Eléctrico Nacional; por tanto, ustedes cumplirán una tarea vital para el país. Nosotros necesitamos normalizar la compleja situación, y lo vamos a lograr».

Participó en la reunión diaria del Consejo Energético Provincial, y se interesó por la organización que han hecho para las afectaciones, y los mecanismos para mantener informado al pueblo.

Autor: Leidys María Labrador Herrera

Autor