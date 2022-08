En Santiago Hoy: Situación Electroenergética

Con la presencia de la Gobernadora, Beatriz Johnson Urrutia, la miembro de Buró Provincial el Partido que atiende la esfera Político-Ideológica, Yudelkis Ortiz Barceló, y otras autoridades en el sector energético se habló de posibles soluciones ante la situación actual, en Santiago de Cuba.

Frank Grau Merconchini, decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, recalcó que “el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es un sistema integrado al cual tributan todas las fuentes de generación y que se administra de forma centralizada para todo el país.

“La generación eléctrica sigue la curva de la demanda, con el objetivo de cubrirla, lo que es imposible en los momentos actuales y lleva a los apagones, que hacen sufrir tanto, consecuencia del déficit en la generación eléctrica.

“Desde la ciencia puedo decir con total responsabilidad, que existe un plan, incluso a nivel de gobierno, para atenuar la situación a mediano plazo.

“No podemos hablar de términos inmediatos porque la recuperación del SEN y del sistema de generación pasan por procesos inversionistas que requieren dinero y tiempo. Son acciones complejas, fundamentalmente en el tema de las calderas, afectadas por el uso continuado del crudo nacional, que como todos saben tiene un alto contenido de azufre, muy agresivo para la

infraestructura durante la quema de combustible al generar electricidad.

“Se requiere mucha inversión pero también se solventa desde la eficiencia electroenergética y el ahorro de la energía. Se han realizado estudios de conjunto entre varias universidades del país y la Unión Eléctrica para minimizar las pérdidas que se presentan en el SEN y garantizar mayor confiabilidad en la distribución de la energía.

“Realmente se atraviesa una situación bien compleja y de manera inmediata tenemos que convivir con el apagón. Y cuando tenemos electricidad hacer un uso racional de esta.”

¿Sin corriente en la madrugada?

¿Por qué se quita la corriente en la madrugada? es un cuestionamiento recurrente en la población. ¿Es una forma de ahorrar energía?

“No. Ahorro sería realizar los mismos procesos con un menor consumo de portadores energéticos y eso no es lo que está sucediendo ahora en el país. Cuando ocurre un apagón es una situación de contingencia en la que se paralizan las actividades económicas, las sociales, y por tanto se detiene la producción.

“Lo que sucede actualmente es que la generación no es capaz de cubrir la demanda, por tanto si no hay generación no tenemos electricidad”, afirmó el decano.

“La curva de demanda, que fue explicada por el Presidente de la República, tiene dos momentos importantes que son los picos eléctricos, y se caracteriza por ser predominantemente residencial, con un aumento en la demanda durante el mediodía y la tarde-noche.

“Además, en los últimos años se ha modificado un poco con el incremento de la demanda en la madrugada por el empleo de los equipos de climatización que son altos consumidores.

“La demanda eléctrica sigue creciendo en el país, especialmente en el verano, y las capacidades de generación no llegan a la mitad de la capacidad instalada porque las centrales termoeléctricas no pueden funcionar con los niveles de eficiencia para las que fueron diseñadas”, concluyó.

Para atenuar esta situación, la Fábrica de Producciones Mecánicas Palma (Zeti), una de las más productivas en la región oriental, confecciona piezas para centrales termoeléctricas, azucareras y otras empresas que requieren de sus servicios. Su principal cliente es el puerto multipropósito de Santiago, seguido de las centrales Lidio Ramón Pérez, de Felton, con juntas de expansión y conductos para dar mantenimiento al sector 1, así como a la Antonio Maceo de esta provincia.

Las posibles alternativas

Javier Calero Román, director técnico de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, expuso las alternativas que propone la entidad a los santiagueros.

“Hoy tenemos en funcionamiento la variante de dos horas en la madrugada y cuatro en el día, adoptada a partir de que en este horario la demanda no superaba las 15 MW. Esto no es lo que sucede ahora, hoy por ejemplo tuvimos 67 MW afectados lo que significa que rotaron todos los bloques y hubo que volverlos a afectar. Esto tiene una complejidad adicional: a quien se le suspende el fluido antes de las 12 de la noche se le vuelve a retirar a las 4 de la mañana; el tiempo entre uno y otro es muy corto.

“Tenemos tres variantes: la primera es afectar 8 horas seguidas partiendo la madrugada en dos: de 3:00 a.m a 11:00 a.m, de 11:00 a.m a 7:00 pm y de 7:00 p.m a 3:00 a.m. El beneficio es que cada tres días se tienen 36 horas seguidas de corriente, pero también habrá una ocasión en que afecte los dos horarios de cocción de alimentos que es el de 11:00 a.m a 7:00 p.m.

“La otra opción también es de ocho horas, sería de 12 de la noche a ocho de la mañana, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y de cuatro de la tarde a 12 de la noche cada dos días. Y la tercera opción sería mantener lo que tenemos hoy pero extendiendo a nueve horas, se divide la madrugada en dos con tres horas afectadas y en el día las otras seis horas.

“Si no hay generación no hay servicio. La Empresa Eléctrica hace lo posible, y todo está bien si el déficit no supera los 60 MW, pero si en caso de averías u otras afectaciones se supera este número es inevitable que ocurra más de un apagón en el día”, recalcó el decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

El Partido y el Gobierno seguirán escuchando propuestas para llegar a un consenso que perjudique lo menos posible a las personas y se tendrán en cuenta los estados de opinión para actuar en consecuencia. Ud. Puede hacer llegar sus sugerencias a través de los teléfonos 22626378 y 58553709, así como por la página oficial en Facebook del Gobierno Provincial.

