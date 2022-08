Avispas buscarán desquite ante Indios en béisbol sub 23

Este sábado el equipo que representa a Santiago de Cuba en la VII Serie Nacional Sub 23 se presentará como visitante en el Estadio Nguyen Van Troi de la ciudad de Guantánamo en el inicio de una sub serie corta de solamente dos encuentros frente a los locales Indios del Guaso, equipo que fue su primer adversario al comenzar el campeonato y que salió triunfante en dos de los tres encuentros que acogió en esa oportunidad el estadio Guillermo Moncada.

Así pues, el compromiso en ciernes brindará la oportunidad de desquite a los visitantes y definirá cuál de los dos conjuntos se adjudica definitivamente la serie bilateral al tiempo que pondrá en juego el liderazgo del Grupo D actualmente ejercido por la tropa guantanamera que ha protagonizado una excelente arrancada en el campeonato y acumula 6 victorias frente a solamente 2 derrotas; los indómitos por su parte presentan balance de 4 ganados e igual cantidad de derrotas.

Ya en estos momentos el calendario de la etapa clasificatoria rebasó su primera mitad y solamente restan 7 partidos para definir al líder de grupo, equipo que avanzará a la discusión del banderín de la zona oriental.

Tras está visita a Guantánamo los pupilos de Eddy Cajigal retornarán a su cuartel general, el Estadio Guillermón Moncada, para enfrentar tres veces a Los visitantes Cachorros de Holguín durante martes miércoles y jueves de la próxima semana.

Los otros duelos que arrancarán este martes son los siguientes: Pinar del Río vs Isla de la Juventud, Artemisa vs Habana, Matanzas vs Mayabeque, Cienfuegos vs Villa Clara, Camagüey vs Ciego de Ávila, Sancti Spiritus vs Las Tunas y Holguín vs Granma.

Las otras llaves de la competencia son dominadas por A: La Habana y Pinar del Río con balance de 5 y 3, B: Villa Clara con 6 y 2, C: Las Tunas con 6 y 2.

