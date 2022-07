La paciencia en el home es clave, dice beisbolista cubana

La Habana (ACN) Siempre he tenido mucha paciencia en el cajón de bateo y eso ha sido muy importante en mis logros como jugadora de béisbol, comentó a la Agencia Cubana de Noticias la experimentada intermedista granmense Dayana Batista.

Me concentro bien contra cualquier lanzadora y trato de no hacerles swing a los lanzamientos malos. Hay que saber escoger el mejor envío y no dejarse engañar por otros fuera de la zona de strike, expresó Batista en exclusiva con la ACN tras un arduo entrenamiento en el estadio de Calabazar, en Arroyo Naranjo.

La pequeña jugadora es la atleta más experimentada y actual capitana de la selección cubana de béisbol que intervendrá en el torneo premundial de La Guaira, Venezuela, del 12 al 21 de agosto próximos, y en el cual hasta el momento se han inscrito seis equipos en busca de cuatro boletos para la justa del orbe en 2023.

Yo soy de una familia de béisbol, por eso este deporte me gusta desde muy pequeña. Lo he practicado con los varones de la casa y todos me han apoyado. No puedo vivir sin un bate y una pelota, acotó.

En su rica historia competitiva, Batista exhibe seis participaciones en campeonatos mundiales y tres en Juegos Panamericanos. Y su debut data de la justa planetaria de Taipéi de China 2006.

Llegué a Cuba lesionada de la pasada Copa del Caribe que disputamos y ganamos el mes pasado en República Dominicana. Pero en Granma me fui con una fisioterapeuta que logró recuperame y ahora estoy en muy buena forma física, expresó.

Estas jornadas de entrenamiento han sido muy provechosas. Veo al grupo con mucho interés y todas somos conscientes de que sí podemos clasificarnos para nuestro séptimo campeonato mundial. Allá (en La Guaira) veremos equipos muy fuertes, pero estamos seguras de que regresaremos no solo con un boleto, sino también con una presea, expresó.

Sin dudas, el rival más difícil para las alumnas de la experimentada profesora Margarita Mayeta serán las anfitrionas morochas, pero también aparecen equipos como República Dominicana, Puerto Rico y México que deben dar buena batalla.

La ACN ha atestiguado in situ cómo Batista se pone brava consigo misma cuando falla en un turno al bate o al no poder llegarle a un roletazo cercano al segundo cojín.

Me gusta tener buen contacto con la pelota y fildear bien para hacer un buen tiro a primera base, aseveró Batista, quien refirió a la ACN que su ídolo en el béisbol nacional es el torpedero matancero Erisbel “el Grillo” Arruebarrena.

