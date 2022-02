En San Luis funciona un local para distribuir gas licuado de forma regulada

Spread the love

San Luis, Santiago de Cuba, 12 feb.— Desde 2019 en territorio sanluisero se construyó un local para que las personas que poseen contrato de gas licuado acudan a él siempre que CUPET Palma traslade los cilindros que ofertan el servicio. En conversación de Tvsantiago con María Elena Sánchez Aldana, Vice Intendente que atiende los servicios en San Luis, se conoció que el control sobre tal actividad lo tiene el municipio de Palma Soriano.

“Aquí sólo tenemos el espacio con los contratos, el servicio también se lleva a un punto que creamos en Dos caminos para que las personas de este poblado no tengan que acudir con su cilindro hasta la cabecera municipal, o sea, nos ocupamos de acercar la oferta a los clientes”.

El local edificado hace casi tres años también pretendía que en un futuro inmediato se recibiera el servicio de gas regulado y se ampliara este luego de un censo, a las personas interesadas en recibir el producto de manera ordenada pero liberada. La Vice Intendente que atiende los servicios especifica.

“Era necesario para lograr tal finalidad aumentar la cantidad de cilindros y no fue posible a nivel de país. Luego, el escenario epidemiológico agravó la situación, también incidió la crisis económica. Todo trajo consigo limitación de gas que no permitió ampliar la asignación”.

En San Luis no hay atrasos en la entrega de gas licuado a las personas con contratos. Es este un programa liderado por CUPET que se cumple en los períodos pactados. Aquí este tema ha sido llevado a las reuniones de rendición de cuentas del delegado a sus electores, no ha constituido planteamiento porque se ha explicado a las personas con objetividad el porqué aún no se expende el producto de manera liberada.

Hoy existe en el municipio de San Luis el punto para el expendio de gas licuado con todas las condiciones y ojalá en un futuro no lejano puedan muchos pobladores disfrutar del servicio en sus dos variantes; regulado y liberado.