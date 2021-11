Por esta paz que hoy tenemos, habrá que darlo todo

Spread the love













La tranquilidad ciudadana es uno de los pilares que caracterizan el día a día en las calles de Cuba. Es este también uno de los mayores atractivos para quienes nos visitan desde todas las latitudes.

La idea de mostrar a Cuba como un estado fallido y en caos, promoviendo y apoyando una marcha que pudiera dar pie a un enfrentamiento entre cubanos, es una nueva maniobra del gobierno de Estados Unidos que rompe con esta realidad.

Por ello tal y como expresó nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla ante la prensa internacional y el cuerpo diplomático acreditado en el país, “No puede el gobierno cubano, sin faltar a sus obligaciones fundamentales, permitir que EEUU organice y promueva una provocación de esas características. Se lo hemos dicho clara y directamente al gobierno estadounidense, de forma pública y por los canales oficiales.”

La soberanía de Cuba es un logro ha costado sangre y sacrificio a lo largo de la historia Patria. Realidad que hoy defienden sus hijos desde todos los escenarios.

Al respecto el representante de la diplomacia cubana expresó: “No existe derecho alguno, a nivel internacional, ni en la legislación nacional cubana, que avale la práctica estadounidense de financiar acciones e individuos para atentar contra el orden constitucional y el derecho de los cubanos a paz y la tranquilidad.” Verdad que todo cubano digno comprende y comparte.

“Cuba tiene el derecho de protegerse frente a la agresión de EEUU y el deber de salvaguardar la paz, la estabilidad y la tranquilidad que EEUU desea alterar.”, aseveró Rodríguez Parrilla.

Desde Santiago de Cuba, tierra de héroes y mártires, aseguramos que nada empañará la alegría de nuestros niños, ni la paz de nuestros ancianos.

Las 243 sanciones de Donald Trump que Biden mantiene intactas pretenden ahogarnos en la miseria y el desespero, pero como en otras batallas nuestro pueblo trabajador saldrá adelante.

Y como nuestro canciller hoy expresamos: “La política de EE.UU. contra Cuba está destinada al fracaso. Despierten de ese sueño. No va a suceder. No ha funcionado, no funciona y no funcionará jamás.”