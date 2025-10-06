lunes 06 octubre 2025
Reconocen labor de Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja de Santiago de Cuba

Picture of Yulia Nela González Bazán
Yulia Nela González Bazán
Jefa de redacción digital

El arrojo, el honor y el humanismo unen a los hombre dignos cuando el deber convoca. Por eso el reconocimiento es siempre motivo de regocijo y compromiso para quienes desde el anonimato dan todo por la salvaguarda de la vida y los recursos del pueblo.

En tal sentido los aplausos fueron más que merecidos la mañana de este lunes en la Jefatura Provincial del MININT de Santiago de Cuba, cuando se gratificó a un grupo de compañeros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja en el territorio, por su participación en la extinción del incendio de días atrás en la Planta FueL Oil de Renté y por la labor de salvamento y rescate en comunidades y barrios santiagueros, debido a las intensas lluvias durante el paso del ciclón Imelda por las cercanías de la Zona oriental de Cuba.

El altruismo y profesionalismo caracterizan a este personal que da lo mejor de sí para preservar la integridad física de todo aquel que se encuentre en una situación de vulnerabilidad durante cualquier evento adverso, así como en la protección de los bienes de la economía y la sociedad.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
