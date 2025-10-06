Reconocen labor de Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja de Santiago de Cuba

El arrojo, el honor y el humanismo unen a los hombre dignos cuando el deber convoca. Por eso el reconocimiento es siempre motivo de regocijo y compromiso para quienes desde el anonimato dan todo por la salvaguarda de la vida y los recursos del pueblo.

En tal sentido los aplausos fueron más que merecidos la mañana de este lunes en la Jefatura Provincial del MININT de Santiago de Cuba, cuando se gratificó a un grupo de compañeros del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja en el territorio, por su participación en la extinción del incendio de días atrás en la Planta FueL Oil de Renté y por la labor de salvamento y rescate en comunidades y barrios santiagueros, debido a las intensas lluvias durante el paso del ciclón Imelda por las cercanías de la Zona oriental de Cuba.

El altruismo y profesionalismo caracterizan a este personal que da lo mejor de sí para preservar la integridad física de todo aquel que se encuentre en una situación de vulnerabilidad durante cualquier evento adverso, así como en la protección de los bienes de la economía y la sociedad.