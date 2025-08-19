martes 19 agosto 2025
Despiden en Santiago de Cuba al flautista Rubén Leliebre, quien falleciera en el día de ayer

Picture of Yulia Nela González Bazán
Yulia Nela González Bazán
Jefa de redacción digital

Entre lágrimas, flores y la solemnidad de una Guardia de Honor en señal de respeto, el gremio musical de Santiago de Cuba despide hoy al flautista Rubén Leliebre del Toro.

Acompañaron a los familiares y amigos, Gerardo Houdayer Lafaurié -Presidente Comité Provincial de la UNEAC en Santiago de Cuba , el Maestro Rodulfo Vaillant García , el Maestro Cándido Fabré, en cuya agrupación se desempeñó Leliebre y Rosa María Prades Bell – Directora Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Miguel Matamoros.

En nota del Instituto Cubano de la música se reconoce la trayectoria de este destacado músico cubano nacido el 6 de agosto de 1981 y que falleciera este 18 de agosto de 2025. “Santiago de Cuba pierde a uno de sus talentos más excepcionales, cuyo legado musical enriqueció la cultura nacional e internacional” se lee en la misma.

Rubén Leliebre del Toro fue instrumentista, compositor y arreglista. Miembro activo de la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) e integrante de agrupaciones emblemáticas como «Candido Fabré y su Banda», el «Septeto Sones de Oriente» y colaborador ocasional de «Juan Formell y los Van Van».  

Fue creador muy versátil y entre sus variados reconocimientos obtenidos están composiciones premiadas en concursos nacionales, incluido el prestigioso «Chepin Choven» y colaborador en proyectos discográficos como el CD Flautas gigantes junto a otros 63 flautistas de 20 países y tuvo vinculados con la Academia Latina de la Música, Premios Grammy, trabajando con el Septeto Santiaguero y José Alberto «El Canario».

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…