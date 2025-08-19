Despiden en Santiago de Cuba al flautista Rubén Leliebre, quien falleciera en el día de ayer

Entre lágrimas, flores y la solemnidad de una Guardia de Honor en señal de respeto, el gremio musical de Santiago de Cuba despide hoy al flautista Rubén Leliebre del Toro.

Acompañaron a los familiares y amigos, Gerardo Houdayer Lafaurié -Presidente Comité Provincial de la UNEAC en Santiago de Cuba , el Maestro Rodulfo Vaillant García , el Maestro Cándido Fabré, en cuya agrupación se desempeñó Leliebre y Rosa María Prades Bell – Directora Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Miguel Matamoros.

En nota del Instituto Cubano de la música se reconoce la trayectoria de este destacado músico cubano nacido el 6 de agosto de 1981 y que falleciera este 18 de agosto de 2025. “Santiago de Cuba pierde a uno de sus talentos más excepcionales, cuyo legado musical enriqueció la cultura nacional e internacional” se lee en la misma.

Rubén Leliebre del Toro fue instrumentista, compositor y arreglista. Miembro activo de la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) e integrante de agrupaciones emblemáticas como «Candido Fabré y su Banda», el «Septeto Sones de Oriente» y colaborador ocasional de «Juan Formell y los Van Van».

Fue creador muy versátil y entre sus variados reconocimientos obtenidos están composiciones premiadas en concursos nacionales, incluido el prestigioso «Chepin Choven» y colaborador en proyectos discográficos como el CD Flautas gigantes junto a otros 63 flautistas de 20 países y tuvo vinculados con la Academia Latina de la Música, Premios Grammy, trabajando con el Septeto Santiaguero y José Alberto «El Canario».