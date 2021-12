Biden explicará su cuestionada decisión sobre Afganistán

Spread the love

La partida de los estadounidenses de este país concluyó la víspera después de 20 años, cuando los últimos aviones militares de la US Air Force despegaron de Kabul, la capital de Afganistán, como anticipó el gobierno luego de un maratónico puente aéreo.

Biden, en una declaración poco después de que el Pentágono confirmará el fin de la guerra, agradeció a los militares estadounidenses su servicio y anunció que explicará de manera más amplia su decisión de no prolongar la misión hasta septiembre, una incógnita para sus censores.

‘Por ahora, informaré de que fue la recomendación unánime de los Jefes Conjuntos y de todos nuestros comandantes sobre el terreno poner fin a nuestra misión de transporte aéreo como estaba previsto’, sostuvo en su declaración.

‘Su opinión –dijo- era que poner fin a nuestra misión militar representaba la mejor manera de proteger las vidas de nuestras tropas, y asegurar las perspectivas de salida de civiles para aquellos que quieran abandonar Afganistán en las próximas semanas y meses’.

El jefe del Mando Central de Estados Unidos, el general del Cuerpo de Marines Frank McKenzie, aseguró que los estadounidenses que querían marcharse y que no fueron evacuados se cuentan por ‘muy pocos centenares’. ‘Creo, agregó, que vamos a sacar a esa gente’.

‘Creo que también vamos a negociar muy duro y muy agresivamente para sacar a nuestros otros socios’, sostuvo el militar.

Según un informe en internet de The Independent, lo que ocurrió en la nación centroasiática no tenía por qué pasar. La guerra no tenía por qué terminar de manera tan humillante para Estados Unidos ni tan dolorosa para los afganos, puntualizó.

Todo esto fue tirado a la basura por el gobierno de Donald Trump en su torpe manejo de las pláticas de Qatar, encabezadas por Zalmay Khalilzad, lo cual desembocó en el muy defectuoso Acuerdo de Doha, que concedió al Talibán casi todo lo que exigía.

Ahora Biden se afana en afirmar que heredó de Trump ese mal acuerdo, aunque según críticos durante toda la campaña presidencial reiteró que no daría marcha atrás a la decisión del retiro, pese a cambiar otras acciones de su antecesor.

Terminar el involucramiento en Afganistán se convirtió en la guerra de Biden y estaba decidido a hacerlo lo antes posible, al parecer insensible a las consecuencias, sostuvo la publicación.

Otra de las situaciones complicadas para el presidente es como convencer a sus críticos republicanos que recibir a los afganos que trabajaron cerca de los militares estadounidenses no es un peligro para su país.

Biden tiene la palabra hoy, solo resta esperar que tenga los argumentos para convencer sobre la legitimidad de su decisión, opinan analistas de su primera crisis en política exterior.