Lula podría presentarse como candidato presidencial en Brasil en 2022

Brasilia, 3 abr.— El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dejó entrever la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de 2022 en Brasil, durante una entrevista con la televisora portuguesa RTP, amplificada hoy por medios locales.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ‘es mayor (78 años) que yo, es decir, cuando sea candidato tendré un año menos (75). Si estoy sano y es necesario hacer un trabajo más, puedes estar seguro que estaré en la lucha’, afirmó Lula.

Anteriormente, el fundador del Partido de los Trabajadores comentó en otras entrevistas que la candidatura no resulta su prioridad personal y esperaría hasta 2022 para decidir.

Pidió centrar la atención en la vacunación de los brasileños contra la Covid-19 y hacer viable una ayuda de emergencia mensual de 600 reales (110 dólares).

Además, demandó asistencia financiera a micro y pequeños empresarios, y una política de creación de empleo.

‘Necesariamente no necesito ser candidato a presidente de la República. Evidentemente, no voy a decir que no, ni tampoco sí. Esperaremos a la llegada de 2022, necesitaremos saber cómo será el panorama político’, respondió a RTP el exjefe de Estado.

Consideró como ‘única verdad que (Jair) Bolsonaro no puede seguir gobernando Brasil’.

Sobre el mandatario, confeso adulador de la dictadura (1964-1985), Lula restó importancia a la crisis iniciada con la salida del ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, la cual implicó la renuncia de los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

‘Los cambios que hizo Bolsonaro son normales. El presidente tuvo un desacuerdo con el ministro de Defensa y decidió cambiar de ministro. No veo esto como una señal de crisis’, aseguró.

Cuestionó solo la elección del diplomático Carlos Alberto Franco para comandar el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su inexperiencia.

‘Esto es muy malo para las Relaciones Exteriores, porque Brasil ha llegado a ser casi un protagonista internacional, y hoy es tratado como un país insignificante’, alegó.

Del exjuez y exministro de Justicia Sérgio Moro, manifestó que era ‘una caricatura inventada por la prensa brasileña y se transformó casi en un semidiós’.

Asimismo, la desactivada operación Lava Jato y el Ministerio Público Federal estaban al servicio de los intereses de empresas estadounidenses ‘para intentar quebrar a (compañía estatal petrolera) Petrobras’.

Para Lula, al comienzo de la pandemia de Covid-19 debió crearse una gobernanza mundial y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, haber convocado una reunión especial para discutir sobre el patógeno y el financiamiento de la vacuna.

‘No es posible que el mundo no se reúna para discutir cómo afrontar la Covid-19’, subrayó.