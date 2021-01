Parte de cierre del día 27 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 27 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10 mil 406 pacientes, sospechosos 3 mil 737, en vigilancia 1 mil 870 y confirmados 4 mil 799.

Para COVID-19 se estudiaron 14 mil 593 muestras, resultando 666 muestras positivas. El país acumula un millón 838 mil 047 muestras realizadas y 24 mil 105 positivas.

Del total de casos (666): 613 fueron contactos de casos confirmados; 24 con fuente de infección en el extranjero; en el día 29 sin fuente de infección precisada. De los 666 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 333 y del sexo masculino 333.

El 55,4% (369) de los 666 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 13 mil 809 que representa el 57,2 % de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 25 (3,7%) están vinculados con viajeros internacionales. Los 666 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 81; de 20 a 39 años: 206; de 40 a 59 años: 254; y más de 60: 125 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 27 casos

Consolación del Sur: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Minas de Matahambre: 8 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado).

San Juan y Martínez: 8 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Sandino: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 10 casos

Alquízar: 3 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

La Habana: 263

Diez de octubre: 31 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 25 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 18 (17 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Centro Habana: 25 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 18 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 13 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 8 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 8 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 21 (19 contactos de casos confirmados y 2 importados).

La Lisa: 19 (17 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Marianao: 24 (contactos de casos confirmados).

Playa: 17 (14 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Plaza de la Revolución: 15 (contactos de casos confirmados).

Regla: 7 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 14 (13 contactos de casos confirmados y 1 importados).

Mayabeque: 17 casos

Batabanó: 2 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 3 (contactos de casos confirmados).

Güines: 1 (contacto de caso confirmado).

Jaruco: 2 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 3 (sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 29 casos

Cárdenas: 9 (contactos de casos confirmados).

Colón: 2 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 7 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 8 (contactos de casos confirmados).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Unión de Reyes: 1 (importado).

Cienfuegos: 4 casos

Cienfuegos: 3 (1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

Cumanayagua: 1 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 20 casos

Caibarién: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 1 caso

Jatibonico: 1 (importado).

Ciego de Ávila: 33 casos

Baraguá: 6 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 6 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Florencia: 3 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 3 (contactos de casos confirmados).

Morón: 7 (4 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Primero de Enero: 5 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 10 casos

Camagüey: 10 (8 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 3 casos

Las Tunas: 3 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 17 casos

Banes: 1 (importado).

Holguín: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Moa: 14 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 125 casos

Contramaestre: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 2 (sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 120 (105 contactos de casos confirmados, 2 importados y 13 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 2 (contactos de casos confirmados).

Granma: 6 casos

Bayamo: 4 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (sin fuente de infección precisada).

Manzanillo: 1 (sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 78 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

Caimanera: 2 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 70 (68 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Manuel Tames: 2 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 23 (22 contactos de casos confirmados y 1 importado)

De los 24 mil 105 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 799, 4 mil 758 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 208 (cuatro en el día), dos evacuados, 46 retornados a sus países, 725 altas del día, se acumulan 19 mil 050 pacientes recuperados (79,02%). Se atienden en las terapias intensivas 41 pacientes confirmados, de ellos 14 críticos y 27 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana de 71 años de edad, reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyada con amina. En anuria, valorada por nefrología y se traslada para el Hospital Militar Luis Díaz Soto para recibir tratamiento dialítico. Creatinina 252 mmol/l. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Enfisema subcutáneo, lesiones de aspecto inflamatorio bilateral. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis limítrofe. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en el municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana 68 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Hiperuricemia y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, ayer se le realizó traqueostomía, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Oligoanuria. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano venezonalo de 48 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedado y relajado, con enfisema subcutáneo en torso y cara, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad de ambos campos pulmonares, no se aprecia neumotórax. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano 71 años de edad, reside en la provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad, reside en el municipio Viñales, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica con un distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, reside en el municipio Colón y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, fiebre de 40 ºC, presentó un evento de demanda ventilatoria con hipoxemia severa y desaturación que no resolvió con ventilación no invasiva con repercusión clínica y gasométrica, por lo que se procedió a intubar y ventilar, ahora en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado intersticial bilateral difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, reside en el municipio Trinidad, provincia Santi Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil e Incontinencia Urinaria. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X Tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares, más consolidadas hacia las bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad, reside en el municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, hipotérmico, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidemia mixta, hipopotasemia e hipoxemia moderada. Electrocardiograma con lesión compatible de Infarto Agudo de cara anterior extensa con bloqueo de rama izquierda. Rayos X Tórax. Sin cambios. Radiopacidades en ambos campos pulmonares con predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, reside en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica Obstructiva por Adenocarcinoma prostático. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia severa. Rayos X de Tórax. Radiopacidad difusa de ambos campos pulmonares que respeta apenas el vértice pulmonar de aspecto congestivo. Reportada de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, reside en el municipio Songo La Maya, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Enfermedad Renal Crónica Obstructiva por Adenocarcinoma prostático. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítico inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 90 años de edad, reside en el Municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Adenoma de próstata y Demencia vascular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, desorientado, coopera al llamado, sin falta de aire, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente inestable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias hilio basal del pulmón izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad, reside en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil y Artrosis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, vigil, no copera al interrogatorio, con marcada rigidez en el lecho que ventila en espontánea con apoyo de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Rayos x de Tórax. Lesiones inflamatorias del pulmón izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, reside en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Comunicación Interventricular con prótesis valvular aortica e Insuficiencia Arterial operada. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, disociada y con agitación por momentos, no déficit motor, que ventila en espontánea sin apoyo de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Punción Lumbar negativa. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, sin diarreas, se plantea posibilidad diagnóstica de síndrome coronario agudo, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, reside en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario a 5 l/mto. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Signos de fibrosis, sin lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad, reside en el municipio Madruga, provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Derrame pleural de ligera cuantía en el hemitórax derecho sin evidencias de lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Diabetes Mellitus e Hiperplasia Prostática. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 58 años de edad, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial Histerectomía por cáncer de cuello. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Fumadora. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, orientada, mejoría del estado general, aun con descontrol metabólico manteniendo cifras elevadas de glucemia, la sonda de Pleurotomía funcional, con escaso contenido purulento, se reajusta dosis de Insulina Lenta, tolera el decúbito, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Derrame pleural izquierdo con sonda de pleurotomía. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, mejor control metabólico, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con disnea de esfuerzo no dolor precordial, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Electrocardiograma con supradesnivel del ST en cara antero septal e isquemia de cara anterior, compatible con un Infarto Agudo de Miocardio con disfunción ventricular izquierda. Gasometría con alcalosis respiratoria. Tratamiento con Interferón, resto el indicado en el protocolo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad, reside en el municipio Regla, provincia La Habana. Policlínico. Casablanca. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica terminal. Se encuentra en Terapia. Intensiva, afebril, desorientada y con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, reside en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Imágenes de aspecto inflamatorias en región hilio basal bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 97 años de edad, reside en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, bien hidratado, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 5 años de edad, reside en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glioma de Tallo Cerebral no operable que hace Bronconeumonías a repetición.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, moviliza secreciones blanquecinas abundantes a través de cánula de traqueostomía, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones bronconeumónicas difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Postrado. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, empeoramiento radiológico sin repercusión en su función ventilatoria, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico con incremento del infiltrado intersticial bilateral que abarca el 50 % de ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardíaca Congestiva, Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, con hemiparesia izquierda y lenguaje tropeloso, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Tratamiento con Piperacilina/ Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad reside en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, operado de un tumor de laringe, traqueostomía permanente. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, reside en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, reside en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Déficit visual. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. Bloqueo Aurícula Ventricular de primer grado intermitente. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Aumento del índice cardiotorácico. Lesiones congestivas/inflamatorias en ambos campos pulmonares y neumotórax del 10 % del pulmón derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, reside en el municipio Camagüey provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periférica y Bronquiectasia. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, se mantuvo horas con suplemento de oxígeno empeorando la hipoxemia con necesidad de volver a ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad en tercio medio de campo pulmonar derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, reside en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario a 3 l/mto, intermitente. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Gran zona de condensación inflamatoria infraclavicular derecha con predominio periférico, opacidades heterogéneas algodonosas en ambas bases pulmonares con predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, reside en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Hernia Discal. Se encuentra en Terapia Intensiva, presentó en horas de la noche hipoxemia por lo que se inicia la ventilación no invasiva. Consciente, cooperativo, afebril, con polipnea y episodios de tos intensa con desaturaciones periféricas, con ventilación no invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Opacidades heterogéneas que ocupan casi totalidad del hemitórax derecho y en regiones hiliares y para cardíaca izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en bases de ambos campos pulmonares a predominio hiliobasal derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica (operada hace 9 años) y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con deposiciones diarreicas, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario .Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 93 años de edad, reside en el municipio Guantánamo provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con afectación de más de 2/3, a predominio parahiliar y basal. Reportada de grave.

Fallecidos:

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Residía en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Comenzó con astenia, anorexia, y dificultad para caminar. En días posteriores es remitido para el Hospital con polipnea moderada, deshidratación e hiperglicemia, por lo que se decidió su ingreso en la Unidad de Cuidados Progresivos y le indican test de antígeno que resultó positivo. Fue realizado PCR. Que resultó positivo. Continuó con mal control metabólico, Rx de Tórax con lesiones inflamatorias en base del pulmón izquierdo. Durate los días siguientes no se modificó el estado de gravedad; se mantuvo con hidratación, suplemento de oxígeno, insulina. El paciente comenzó con bradicardia extrema y entró en parada cardíaca en asistolia, las maniobras de reanimación no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 49 años. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Comenzó con cefalea, dolores musculares y fiebre. Seis días después obtiene resultado de PCR evolutivo negativo y es dado de alta. Posteriormente presentó empeoramiento de las manifestaciones clínicas y se decide remitir al Hospital nuevamente. Presentó dificultad respiratoria, con abundantes estertores crepitantes bibasales y marcada toma del estado general. Le repiten el PCR evolutivo que resultó positivo. Empeoró el cuadro respiratorio y se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos, con polipnea, baja saturación de oxígeno, tos y toma del estado general. Se mantiene con oxígeno suplementario y agravamiento progresivo hasta requerir de Ventilación Invasiva. Presenta neumonía asociada a la ventilación que prolongó el tiempo de ventilación mecánica, requiriendo de traqueostomía. La infección respiratoria evoluciona desfavorablemente, presentando absceso pulmonar, neumotórax, Shock Séptico con fallo renal agudo que requirió de métodos depurativos, antibióticos de amplio espectro y drogas vasoactivas. Se mantiene en Disfunción Multiorgánica y hace una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos lo sucedido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad. Residía en la provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad. Comenzó con fiebre, tos seca, por lo que fue ingresada en el Centro de Aislamiento. Los días siguientes se mantuvo clínicamente estable. Posteriormente se intensificaron de manera aguda los síntomas respiratorios, presentando tos y falta de aire, por lo que fue evaluada y es trasladada hacia el Hospital con hipoxemia severa, hipotensión, marcada toma del estado general, por lo que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos y se procedió a intubar y ventilar. Se mantuvo sin signos de mejoría, hipotensa, hipóxica, con acidosis metabólica. Hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Residía en la provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad del Colágeno, Artritis Reumatoide. Presentó sintomatología respiratoria, por lo que acude a su área de salud y fue remitida a Centro de Salud para aislamiento. Fue realizado PCR que resultó positivo. Fue remitida para el Hospital donde es ingresada en la sala de confirmados. En días siguientes se incrementó la falta de aire y se apreció un empeoramiento gasométrico y radiológico, por lo que se decide su traslado para la Unidad de Cuidados Intensivos; comienza Ventilación No Invasiva. Posteriormente hubo empeoramiento radiológico y gasométrico, y se reajustaron los parámetros de la ventilación no invasiva, continuó hipoxémica con trastornos hemodinámico. Se decidió intubar y ventilar, se mantiene hipoxémica, con episodios de bradicardia extrema con poca respuesta al tratamiento. Hizo parada cardíaca. Fueron realizadas maniobras de resucitación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 27 de enero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 101 millones 307 mil 257 los casos confirmados (+ 366 mil 344) con 25 millones 956 mil 227 casos activos y 2 millones 179 mil 268 fallecidos (+ 9 mil 320) para una letalidad de 2,15 (+ 0,01).

En la región de las Américas se reportan 45 millones 329 mil 939 casos confirmados (+ 172 mil 860), el 44,74 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 853 mil 804 casos activos y 1 millón 39 mil 330 fallecidos (+ 4 mil 159) para una letalidad de 2,29 (=).