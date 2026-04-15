Todo listo en Angola para recibir al Papa León XIV

Todo está listo en Angola para recibir al Papa León XIV, afirmó hoy el coordinador general de la comisión creada por la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé (Ceast) para la organización de la visita.

En conferencia efectuada en el Centro de Prensa Aníbal de Melo, monseñor Belmiro Tchissenguetí explicó que fueron creadas las condiciones tanto para la llegada el 18 de abril, como para los encuentros y servicios religiosos previstos hasta el momento de la despedida el día 21.

Precisó que el Sumo Pontífice arribará a Luanda el sábado alrededor de las 15:00, hora local, y que en los alrededores del aeropuerto internacional “4 de Fevereiro” habrá personas para brindarle el saludo de bienvenida, así como en toda la vía hasta el Palacio Presidencial de Ciudad Alta, donde conversará con el presidente, João Lourenço.

Está pactado para ese mismo día un encuentro con representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático acreditado en el país y autoridades nacionales, para el cual están invitados unos 400 participantes.

Durante esa primera jornada también tendrá una reunión privada con los obispos angoleños.Tchissenguetí comentó que para la misa en Kilamba, el domingo 19, la entrada al área donde tendrá lugar iniciará desde las 3:00, hora local, y hasta las 8:00 se estarán moviendo hacia ese sitio varios ómnibus que llevarán a las personas desde diferentes puntos de Luanda.

Se espera la asistencia de alrededor de un millón de personas, por lo que aun cuando están creadas las condiciones de seguridad y desde el punto de vista de la atención de salud, los organizadores recomendaron a la población llevar agua y alimentos ligeros, pues serán muchas horas de espera.

Ese mismo día el Papa viajará en helicóptero hasta el Santuario de la virgen María de Muxima (Mamá Muxima, como la llaman los angoleños), patrona de Angola, donde acompañará a los peregrinos en el rezo del rosario.Mañana, la comisión organizadora se desplazará hasta la ciudad de Saurimo, en la provincia de Lunda Sur, para comprobar los detalles finales en esa localidad a la que viajará el Santo Padre de la Iglesia Católica el lunes 20 de abril.

En ese territorio el programa contempla una visita a un hogar de ancianos, así como una misa en la explanada de la ciudad; ya de regreso en Luanda, alrededor de las 17:30, León XIV sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Tchissenguetí remarcó el empeño del Ejecutivo por preparar las condiciones para este viaje del Papa, bajo el lema de Peregrino de la Esperanza, la Reconciliación y la Paz.

En particular destacó el esfuerzo del Ministerio de Salud, encabezado por la ministra, Sílvia Lutucuta, además de las carteras de Transporte, y de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación Social, con destaque para los medios de comunicación.