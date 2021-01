Parte de cierre del día 26 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 26 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10 mil 154 pacientes, sospechosos 3 mil 339, en vigilancia 1 mil 951 y confirmados 4 mil 864.

Para COVID-19 se estudiaron 14 mil 527 muestras, resultando 825 muestras positivas. El país acumula un millón 823 mil 454 muestras realizadas y 23 mil 439 positivas.

Del total de casos (825): 733 fueron contactos de casos confirmados; 24 con fuente de infección en el extranjero; en el día 68 sin fuente de infección precisada. De los 825 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 430 y del sexo masculino 395.

El 43% (351) de los 825 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 13 mil 440 que representa el 57,4 % de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 35 (4,2%) están vinculados con viajeros internacionales. Los 825 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 89; de 20 a 39 años: 286; de 40 a 59 años: 290; y más de 60: 160 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 31 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 5 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 21 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 17 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Bahía Honda: 1 (importado).

Candelaria: 2 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 3 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 1 (importado).

Mariel: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 importado).

San Antonio de Los Baños: 2 (importados).

San Cristóbal: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

La Habana: 334

Diez de Octubre: 45 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 23 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 29 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 31 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 30 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 14 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 12 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 11 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 16 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 25 (20 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Marianao: 7 (contactos de casos confirmados).

Playa: 25 (23 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Plaza de La Revolución: 37 (36 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Regla: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Miguel del Padrón: 22 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 21 casos

Bejucal: 4 (contactos de casos confirmados).

Güines: 1 (importado).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga: 5 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 8 (6 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 39 casos

Cárdenas: 15 (14 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Colón: 1 (contacto de caso confirmado).

Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado).

Limonar: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Arabos: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Perico: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 3 casos

Cienfuegos: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 14 casos

Caibarién: 1 (contacto de caso confirmado).

Encrucijada: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado).

Placetas: 1 (importado).

Ranchuelo: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Sancti Spíritus: 4 casos

Sancti Spíritus: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 31 casos

Primero de Enero: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Bolivia: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 13 (4 contactos de casos confirmados y 9 sin fuente de infección precisada).

Majagua: 1 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 13 (9 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Camagüey: 9 casos

Camagüey: 9 (4 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 4 casos

Las Tunas: 3 (contactos de casos confirmados).

Jesús Menéndez: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 23 casos

Báguanos: 1 (sin fuente de infección precisada).

Cacocum: 1 (sin fuente de infección precisada).

Holguín: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 2 (contactos de casos confirmados).

Moa: 12 (7 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 195 casos

Contramaestre: 2 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Tercer Frente: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 4 (2 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 6 (2 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 175 (152 contactos de casos confirmados, 2 importados y 21 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 5 (4 contactos de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Granma: 5 casos

Bartolomé Masó: 1 (sin fuente de infección precisada).

Bayamo: 3 (sin fuente de infección precisada).

Guisa: 1 (sin fuente de infección precisada).

Guantánamo: 95 casos

Baracoa: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 75 (74 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Maisí: 1 (contacto de caso confirmado).

Manuel Tames: 2 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 11 (contactos de casos confirmados).

Yateras: 2 (contactos de casos confirmados).

De los 23 mil 439 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 864, 4 mil 821 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 204 (cuatro en el día), dos evacuados, 44 retornados a sus países, 622 altas del día, se acumulan 18 mil 325 pacientes recuperados (78,2%). Se atienden en las terapias intensivas 43 pacientes confirmados, de ellos 16 críticos y 27 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en el municipio Alquízar, provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 71 años de edad, reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. En anuria, valorada por nefrología. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Enfisema subcutáneo sin evidencia de neumotórax asociado a lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la noche con polipnea importante y desaturación, con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la noche con polipnea importante y manifestaciones de insuficiencia respiratoria, con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, reside en el municipio y provincia Artemisa.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 94 años de edad, reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo. Hiperplasia prostática, Fibrilación Auricular Crónica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Demencia senil. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en la noche comienza con manifestaciones de insuficiencia respiratoria con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buena Diuresis. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana 68 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Hiperuricemia y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, Hemodiálisis, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. En Oligoanuria. Continúa sin poder hemodializar por la inestabilidad hemodinámica que presenta. Creatinina 338 mmol/l. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano venezolano de 48 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, sedado y relajado en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, al amanecer desatura y presenta manifestaciones de insuficiencia respiratoria por lo que se intuba y ventila, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con parámetros adecuados. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de crítico estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad, reside en la provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad, reside en el municipio Viñales, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, presentó un cuadro de bradicardia que resolvió espontáneamente, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias ambas bases. Reportada de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, afebril, se mantiene en anuria, con azoados elevados y acidosis metabólica, se interpreta como una insuficiencia renal aguda con criterios de tratamiento depurador (hemodiálisis), sedado, en ventilación mecánica, compatible con un distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Anuria. Creatinina. 498mmol/l. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 83 años de edad, reside en la provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente, inestable, apoyado con aminas. Oligúrica. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X Tórax. Lesiones de condensación inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, reside en el municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periférica, Bronquiectasia y VIH. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril. Se mantuvo horas con suplemento de oxígeno empeorando la hipoxemia con necesidad de volver a ventilación no invasiva, con un distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalemia respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Sin cambios. Radiopacidad en tercio medio de campo pulmonar derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad, reside en el municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligúrico. Gasometría con alcalemia respiratoria. Rayos X Tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares con predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, reside en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con mejoría clínica, humoral y radiológica, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros adecuados. Rayos X de Tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad difusa de ambos campos pulmonares de aspecto congestivo, elevación del diafragma a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 90 años de edad, reside en el municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Adenoma de próstata y Demencia vascular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, desorientado, sin falta de aire, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente inestable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias hilio basal del pulmón izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 83 años de edad, reside en el municipio Consolación del Sur, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Enfermedad Cerebrovascular isquémica, Insuficiencia Cardíaca y Tumor de mama operado. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Mejor ritmo diurético.Gasometría dentro de parámetros aceptables.Rayos X tórax. No alteraciones pleuropulmonares agudas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad, reside en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil y Artrosis. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, vigil pero que no copera al interrogatorio, con marcada rigidez en el lecho que, ventila en espontánea con apoyo de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Rayos x de Tórax. Lesiones inflamatorias del pulmón izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, reside en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Comunicación Interventricular con prótesis valvular aortica e Insuficiencia Arterial operada. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, orientada, no déficit motor, que ventila espontánea sin apoyo de oxígeno..Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma. Normal. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sin polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias a predominio de base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, reside en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, no disnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias, fibrosis y dilataciones bronquiales bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y CardiopatíaIsquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, sin diarreas, hace cuadro de taquicardia ventricular no sostenida, presenciada por cardiología, se plantea posibilidad diagnóstica de síndrome coronario agudo, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, reside en la provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Discretas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad, reside en el municipio Madruga, provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Derrame pleural de moderada cuantía en el hemitórax derecho sin evidencias de lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, reside municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Fumadora. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, orientada, mejoría del estado general, tendencia a la hiperglicemia, sonda pleural permeable y funcional con escaso contenido purulento, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Derrame pleural izquierdo con sonda de pleurostomía. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, reside en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, mejor control metabólico, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con disnea de esfuerzo no dolor precordial, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Electrocardiograma con supradesnivel del ST en cara antero septal e isquemia de cara antero septal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad, reside municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica con Marcapaso Permanente. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tendencia a la hipotensión y signos de deshidratación, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, reside en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Terapia Intensiva, continúa con picos febriles, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Imágenes de aspecto inflamatorias en región hilio basal bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 97 años de edad, reside en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, asintomático, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 5 años de edad, reside en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glioma de Tallo Cerebral no operable que hace Bronconeumonías a repetición. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, moviliza secreciones blanquecinas abundantes a través de cánula de traqueostomía, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente. estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones bronconeumónicas difusas bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos x de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 69 años de edad, reside en el municipio Jagüey Grande, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con polipnea, ventilando espontáneamente con ioxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad, reside en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca Congestiva, Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, con hemiparesia izquierda y lenguaje tropeloso, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad irregular difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, reside en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertension Arterial y Diabètes Mellitus. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado intersticial bilateral difusa en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, reside en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Déficit visual. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con tos húmeda productiva, no taquicárdica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Mejoría del ritmo diurético. Rayos X Tórax. Aumento del índice cardiotorácico, lesiones congestivas/inflamatorias hiliares bilateral y en los 2/3 inferiores de hemitórax derecho con neumotórax de menos del 20 % del pulmón derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, reside en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con tos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, reside en el municipio Moa, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, cooperativo, en la tarde de ayer fue necesario comenzar con ventilación no invasiva por hipoxemia que no mejoraba con oxígeno suplementario. Continúa con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Patrónintersticial difuso bilateral marcado asociado a opacidades algodonosas y tenues periféricas en ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad, reside en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Gran zona de condensación inflamatoria infraclavicular derecha con predominio periférico, opacidades heterogéneas algodonosas en ambas bases pulmonares con predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, reside en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Hernia Discal. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, cooperativa, con falta de aire ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Opacidades heterogéneas que ocupan casi totalidad del hemitórax derecho y se mantienen con iguales características en regiones hiliares y para cardíaca izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 93 años de edad, reside en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con afectación de más de 2/3, a predominio parahiliar y basal. Reportada de grave.

Fallecidos:

Ciudadano cubano de 88 años. Residía en el municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Comenzó con tos húmeda sin expectoración y falta de aire. Dos días después fue atendido en los servicios de salud y remitido al Hospital, donde fue ingresado en sala de alto riesgo. Se realizó PCR que resultó positivo. Posteriormente empeoró el cuadro respiratorio y fue atendido por especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivo. Hizo parada cardíaca, que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 81 años. Residía en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Comenzó con tos y disnea. Al día siguiente lo detectan en la pesquisa y se remitió para el Hospital donde fue ingresado con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y neumonía adquirida en la comunidad. Fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos por tratarse de un paciente de alto riesgo. Se agravó la disnea, hipoxemia severa, trastornos del ritmo cardíaco, inestabilidad hemodinámica y se decidió intubar y ventilar. Reciben resultado del PCR positivo. Fue trasladado para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital. La evolución se caracterizó por insuficiencia respiratoria severa de difícil manejo ventilatorio, asociado a inestabilidad hemodinámica, que requirió apoyo con doble aminas vasoactivas sin respuesta. Apareció Shock refractario, Insuficiencia Renal Aguda y Disfunción Múltiples de Órganos. Hizo una parada cardíaca en asistolia, se realizaron maniobras de resucitación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 87 años de edad. Residía en el municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Comenzó con tos seca, rinorrea y fiebre fue atendido en su área de salud, y remitido al Hospital, e ingresado en sala de sospechosos de alto riesgo por la edad y comorbilidad. Se le realizó el PCR que resultó positivo y comienza tratamiento con antibióticos. Se deteriora el cuadro clínico, comenzó con vómitos y diarreas, aumento de la tos, se trasladó para la Unidad de Cuidados Intensivos. Posteriormente comienza con manifestaciones de insuficiencia respiratoria y congestión pulmonar que no resuelve con tratamiento médico y hay necesidad de intubar y ventilar. Presentó empeoramiento de la función renal siendo necesario aplicar métodos depurativos. Continuó inestable hemodinámicamente siendo necesario apoyo con aminas hipoxémico y mal control del medio interno. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Residía en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Fibrosis pulmonar.Comenzó con fiebre, tos, falta de aire y toma de estado general. Acude al hospital, le diagnostican una bronconeumonía, le realiza PCR que resultó positivo.Fue remitida para el Hospital e ingresada en sala de alto riesgo. Empeora el cuadro respiratorio con broncoespasmo severo, hipoxemia, taquicardia y deciden trasladarla para la Unidad de Cuidados Intensivos. Responde a la terapéutica y el día 26 hace parada cardíaca en asistolia que no se recupera con las maniobras de resucitación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 26 de enero se reportan 190 países con casos de COVID-19, asciende a 100 millones 940 mil 913 los casos confirmados, con 25 millones 789 mil 719 casos activos y 2 millones 169 mil 948 fallecidos para una letalidad de 2,1 (=).

En la región las Américas se reportan 45 millones 157 mil 079 casos confirmados, el 44,75 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 784 mil 52 casos activos y 1 millón 035 mil 171 fallecidos para una letalidad de 2,2 (=).