Ejército israelí mantiene actos hostiles en Cisjordania

Ramala, 30 sep.- Un palestino resultó herido por disparos del ejército israelí y otras seis personas fueron arrestadas durante incursiones realizadas hoy en varias zonas de Cisjordania, incluidos dos campos de refugiados.

La agencia oficial palestina WAFA informó que una unidad de fuerzas especiales israelíes abrió fuego contra el joven Hussein Muhammad Asfour durante una incursión en una granja de Sinjil, al norte de Ramala, y lo hirió en una pierna antes de detenerlo.

En el norte de Cisjordania, tropas israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Al-Fara, al sur de Tubas, y se desplegaron por sus calles. La televisión palestina informó sobre el arresto de dos jóvenes durante la operación.

Asimismo, fuerzas israelíes incursionaron en Kafr ad-Dik, al oeste de Salfit, donde, según WAFA, lanzaron granadas aturdidoras contra viviendas y detuvieron a dos jóvenes, quienes posteriormente fueron liberados.

En el sur de Cisjordania, militares israelíes irrumpieron en el campo de refugiados de Dheisheh, al sur de Belén, y registraron una vivienda, de acuerdo con la misma fuente.

Cerca del campo de refugiados de Al-Arrub, al norte de Hebrón, soldados detuvieron a un joven procedente de Tubas en un puesto de control establecido de forma imprevista y lo agredieron, señaló WAFA.

En la Ciudad Vieja de Hebrón, el ejército arrestó a un palestino y a su hermana poco después de una incursión de colonos en el barrio de Al-Jabari. Al sur de la ciudad, otro ciudadano fue detenido, trasladado a un campamento militar, interrogado y posteriormente liberado.

De acuerdo con datos palestinos, desde octubre de 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza, las acciones del ejército israelí y los colonos en Cisjordania y Jerusalén Oriental han causado la muerte de mil 209 palestinos, heridas a unos 13 mil 350 y el arresto de más de 24 mil 600 personas.