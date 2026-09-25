Omara Portuondo recibe premio Siboney Excelencia Musical

La reconocida cantante cubana Omara Portuondo recibió el premio Siboney Excelencia Musical por la obra de la vida, otorgado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), en esta ciudad.

En la Casa de la Trova Pepe Sánchez, la intérprete también recibió un cuadro del artista plástico Efraín Echavarría, conocido como el pintor del café, y disfrutó con los presentes la interpretación del conjunto Perlas del son.

En una sencilla ceremonia fueron reconocidos los aportes de una trayectoria artística de más de siete décadas, durante las cuales ha dejado una huella en la música cubana y alcanzado reconocimiento internacional.

Ariel Jiménez Portuondo, hijo y mánager de la artista, agradeció el galardón en nombre de su madre y recordó los diferentes momentos en que Omara se presentó en Santiago de Cuba, ciudad reconocida por su tradición en el son, la trova y el bolero.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, manifestó el aprecio de la intérprete por los santiagueros y comentó que actualmente se realiza un documental sobre su vida y obra, que incluye a Santiago de Cuba por la significación que tiene en su trayectoria.

Omara Portuondo es una de las principales figuras del movimiento del filin, género en el que desarrolló un estilo interpretativo íntimo y expresivo.

También integró el célebre Cuarteto Las de Aida, agrupación vocal que marcó una época en la música cubana y con la cual realizó importantes giras internacionales.

Su trayectoria artística se extiende además a colaboraciones con intérpretes como Nat King Cole, Chico Buarque, Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Carlos Vives, Alejandro Sanz y Raphael, entre otros.

En 2004 fue nombrada Embajadora Internacional de la Cruz Roja, reconocimiento a su labor humanitaria y a su proyección más allá de los escenarios.

Su participación en el proyecto Buena Vista Social Club contribuyó a proyectar la música tradicional cubana ante públicos de numerosos países y le permitió compartir escenarios y grabaciones con destacados exponentes de la música internacional.

Portuondo recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación y obtuvo reconocimientos Grammy Latino a lo largo de su carrera.

El premio Siboney Excelencia Musical se suma así a los reconocimientos recibidos por una artista cuya trayectoria permanece estrechamente vinculada a la cultura cubana.