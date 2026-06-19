viernes 19 junio 2026
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Viceministro del CITMA intervino en Foro climático en Berlín

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Rudy Montero Mata, viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), intervino hoy en la sesión de Alto Nivel del segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín, Alemania, dedicado a los desafíos de la movilidad climática.

En su exposición, según precisó el CITMA desde su red social Facebook, el funcionario señaló que 133 asentamientos costeros de Cuba estarán parcial o totalmente afectados entre 2050 y 2100, lo cual exige atención prioritaria en las políticas de adaptación.

Montero Mata enfatizó que un mayor recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos impediría la implementación plena del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida.

El dirigente destacó la relevancia de la ciencia, la innovación y los fondos de cooperación internacional, y afirmó que Cuba pone a disposición de la Alianza el conocimiento acumulado por sus entidades científicas durante más de seis décadas en el enfrentamiento a desastres.

El Foro de Movilidad Climática de Berlín, organizado por la Fundación Robert Bosch en colaboración con el Centro Global para la Movilidad Climática, se celebra los días 18 y 19 de junio en la capital alemana.

La conferencia sienta las bases para una respuesta global coordinada a la movilidad derivada del cambio climático, al promover principios compartidos y alianzas sólidas que permitan apoyar a las comunidades para adaptarse, permanecer donde sea posible y reubicarse con dignidad cuando sea necesario.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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